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Вибори у Франції — партія проросійської Марін Ле Пен програла

8 липня 2024 05:54
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Інна Буряк
редактор
Вибори у Франції 30 червня — 7 липня 2024 року — чим закінчилися
Проросійська політикиня Марін Ле Пен. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

 У Франції в неділю, 7 липня, закінчився другий тур виборів до нижньої палати парламенту — Національних зборів. Перемогу здобув ультралівий "Новий народний фронт", а от партія проросійської політикині Марін Ле Пен зазнала поразки.

Про це повідомляють французький телеканал BFM TV та видання Le Figaro.

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Згідно з даними екзит-полу Ifop, перше місце посів ультралівий "Новий народний фронт", який може розраховувати на 180-215 мандатів, за ним — президентська коаліція Еммануеля Макрона з 150-180 місцям. На третьому місці партія Ле Пен "Національне об'єднання", яка може отримати лише 120-150 мандатів у парламенті.

Таким чином, якщо в першому турі виборів, який відбувся 30 червня, партія Ле Пен лідирувала, то напередодні другу туру її підтримка ослабла.

Вибори у Франції 2024 року
Кількість місць у парламенті французьких партій. Фото: IFOP / Le Figaro

Прем'єр Франції заявив про відставку

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що після другого туру виборів піде у відставку. За словами чиновника, президентська коаліція, до якої він входить, не отримує більшості, тому Атталь не суперечитиме своїм принципам і піде з посади прем'єра.

"Таким чином, вірний республіканським традиціям і відповідно до своїх принципів, я завтра вранці (у понеділок, 8 липня. — Ред.) подам заяву про відставку президенту", — пояснив прем'єр.

Водночас посадовець таки потрапить до парламенту, адже він переміг у 10-му окрузі О-де-Сен і став депутатом Національних зборів Франції.

Чому прем'єр Франції Атталь іде у відставку
Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Хто така Марін Ле Пен

Марін Ле Пен — ультраправа проросійська державна та політична діячка. Депутатка Національних зборів Франції від 11-го виборчого округу департаменту Па-де-Кале з 2017 року. Лідерка політичної партії "Національне об'єднання".

Ле Пен неодноразово висловлювала підтримку політиці Кремля, називаючи російського диктатора Володимира Путіна "захисником європейської цивілізації". Її партія підтримувала анексію Криму та незаконне утворення ЛНР/ДНР, виступала проти введення санкцій щодо Росії та звинувачувала Європу в ескалації конфлікту.

Хто така Марін Ле Пен і чому вона проти України
Проросійська французька політикиня Марін Ле Пен. Фото: REUTERS/Yves Herman

Попри те, що політикиня засудила вторгнення Росії в Україну 2022 року і спершу підтримала вступ України до НАТО, 2023 року Ле Пен заявила, що перемога Росії буде катастрофою, а перемога України призведе до Третьої світової війни. Вона також критикувала безпекову угоду між Україною та Францією, і навіть виступила проти вступу України до ЄС та НАТО.

Нагадаємо, що також ми писали про ризики для України, якби партія Марін Ле Пен перемогла на виборах у Франції. Водночас сама політикиня заявила, що скоротить допомогу Україні у випадку її перемоги на виборах. Крім того, Ле Пен зазначила, що домагатиметься скасування дозволу бити Києву далекобійною зброєю по території Росії.

Франція вибори Емманюель Макрон Марін Ле Пен

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