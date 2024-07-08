Выборы во Франции 30 июня — 7 июля 2024 года — чем закончились

Пророссийский политик Марин Ле Пен. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Во Франции в воскресенье, 7 июля, закончился второй тур выборов в нижнюю палату парламента — Национальное собрание. Победу одержал ультралевый "Новый народный фронт", а вот партия пророссийского политика Марин Ле Пен потерпела поражение.

Об этом сообщают французский телеканал BFM TV и издание Le Figaro.

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Согласно данным экзит-пола Ifop, первое место занял ультралевый "Новый народный фронт", который может рассчитывать на 180-215 мандатов, за ним — президентская коалиция Эммануэля Макрона со 150-180 местами. На третьем месте партия Ле Пен "Национальное объединение", которая может получить всего 120-150 мандатов в парламенте.

Таким образом, если в состоявшемся 30 июня первом туре выборов партия Ле Пен лидировала, то накануне второго тура ее поддержка ослабла.

Число мест в парламенте французских партий. Фото: IFOP / Le Figaro

Премьер Франции заявил об отставке

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что после второго тура выборов уйдет в отставку. По словам чиновника, президентская коалиция, в которую он входит, не получает большинства, поэтому Атталь не будет противоречить своим принципам и уйдет с поста премьера.

"Таким образом, верный республиканским традициям и в соответствии со своими принципами, я завтра утром (в понедельник, 8 июля. — Ред.) подам заявление об отставке президенту", — пояснил премьер.

В то же время чиновник попадет в парламент, ведь он победил в 10-м округе О-де-Сен и стал депутатом Национального собрания Франции.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Кто такая Марин Ле Пен

Марин Ле Пен — ультраправый пророссийский государственный и политический деятель. Депутат Национального собрания Франции от 11-го избирательного округа департамента Па-де-Кале с 2017 года. Лидер политической партии "Национальное объединение".

Ле Пен неоднократно выражала поддержку политике Кремля, называя российского диктатора Владимира Путина "защитником европейской цивилизации". Ее партия поддерживала аннексию Крыма и незаконное образование ЛНР/ДНР, выступала против введения санкций в отношении России и обвиняла Европу в эскалации конфликта.

Пророссийский французский политик Марин Ле Пен. Фото: REUTERS/Yves Herman

Несмотря на то, что политик осудила вторжение России в Украину в 2022 году и сначала поддержала вступление Украины в НАТО, в 2023 году Ле Пен заявила, что победа России будет катастрофой, а победа Украины приведет к Третьей мировой войне. Она также критиковала соглашение о безопасности между Украиной и Францией, и даже выступила против вступления Украины в ЕС и НАТО.

Напомним, что мы также писали о рисках для Украины, если бы партия Марин Ле Пен победила на выборах во Франции. В то же время сама политик заявила, что сократит помощь Украине в случае ее победы на выборах. Кроме того, Ле Пен отметила, что будет добиваться отмены разрешения бить Киеву дальнобойным оружием по территории России.