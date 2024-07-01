Як перемога партії Марлін Ле Пен вплине на розвиток події у Франції та допомогу Україні

Марін Ле Пен. Фото: carnegieendowment.org

У разі перемоги Ле Пен на виборах у парламент Франція може стати першою великою країною ЄС, де уряд сформує ультраправа сила — "Національне об'єдання". Представники цієї партії скептично й негативно налаштовані щодо воєнної допомоги Україні.

Про це в неділю, 30 червня, повідомило BBC.

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Якщо "Національному об’єднанню" вдасться здобути на виборах більшість, Ле Пен навряд чи погодиться очолити уряд, бо зберігає президентські амбіції. У такому разі очільником уряду може стати офіційний лідер партії 28-річний Жордан Барделла. Формування уряду Барделли означатиме початок періоду "співіснування" президента і прем’єра з різних політичних сил. Такої ситуації у французькій політиці не було вже 22 роки.

Якщо "Національне об'єднання" не здобуде абсолютної більшості в парламенті, але знайде союзників для формування уряду, наприклад, серед партії "Республіканці", Барделла обіцяв не претендувати на посаду прем’єра. Тоді керівником уряду може стати якийсь технократ чи компромісний політик, який все одно реалізовуватиме, принаймні частково, програму партії Ле Пен.

Ще одним сценарієм є політичний хаос. Це станеться, якщо жодна політична сила не здобуде більшості та не вдається домовитися домовитися про коаліцію. У такому підвішеному стані країна довго існувати не зможе. Згідно з Конституцією, президент може розпустити новообраний парламент лише через рік після початку його роботи. Розв’язати подібну кризу раніше можна лише відставкою президента, бо переможець дострокових президентських виборів може розпустити парламент після інавгурації.

Як перемога Ле Пен вплине на підтримку України

За президентства Еммануеля Макрона Україна в період з 24 лютого 2022 року по 1 травня 2024 року отримала від Парижа озброєння та воєнну допомогу на суму понад п'ять мільярдів євро. Серед цих озброєнь 30 самохідних артилерійських установок CAESAR, ракети CROTALE, MISTRAL, SCALP, високоточні боєприпаси AASM. До того ж французькі інструктори навчили 12 тисяч українських військових.

У лютому поточного року Макрон пропустив, що французькі військові можуть відправитися на війну в Україні. Марін Ле Пен тоді була одною з політиків, які виступили проти такої ініціативи, а в березні "Національне об'єднання" утрималося під час голосування безпекової угоди між Францією та Україною.

Жордан Барделла під час презентації програми партії в червні заявив, що "не має наміру ставити під сумнів зобов'язання, які сьогодні бере на себе Франція" і підтримує "те, щоб матеріально-технічна та оборонна підтримка України тривала", але додав, що "Національне об'єднання" проти "введення військ на українську землю", поставки "ракет далекого радіусу дії чи військової техніки", які могли б "безпосередньо вдарити по російських містах".

Також "Національне об'єднання" виступає проти членства України в НАТО й ЄС.

Імовірно, що новий уряд може блокувати деякі зовнішньополітичні ініціативи президента Макрона щодо України. Про повне припинення підтримки не йдеться, однак здобуття деяких видів озброєння може стати для української дипломатії більш складною задачею.

Дострокові парламентські вибори пройдуть у два тури: перший відбувся 30 червня, другий заплановано на 7 липня.

Нагадаємо, у першому турі парламентських виборів партія "Національне об’єднання" Марін Ле Пен перемогла, отримавши 34% голосів виборців. Правляча партія президента країни Емманюеля Макрона здобула лише 21,5%.

Також ми повідомляли, що в ніч проти 1 липня у Франції розпочалися масові протести проти партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен. Прихильники партії лівих організували демонстрації в багатьох містах і підпалювали димові шашки.