Как победа партии Марлин Ле Пен повлияет на развитие событий во Франции и помощь Украине

Марин Ле Пен. Фото: carnegieendowment.org

В случае победы Ле Пен на выборах в парламент Франция может стать первой крупной страной ЕС, где правительство сформирует ультраправая сила — "Национальное объединение". Представители этой партии скептически и негативно настроены касательно военной помощи Украине.

Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщило BBC.

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Если "Национальному объединению" удастся получить на выборах большинство, Ле Пен вряд ли согласится возглавить правительство, потому что сохраняет президентские амбиции. В таком случае главой правительства может стать официальный лидер партии 28-летний Жордан Барделла. Формирование правительства Барделлы будет означать начало периода "сосуществования" президента и премьера из разных политических сил. Такой ситуации во французской политике не было уже 22 года.

Если "Национальное объединение" не получит абсолютного большинства в парламенте, но найдет союзников для формирования правительства, например среди партии "Республиканцы", Барделла обещал не претендовать на должность премьера. Тогда руководителем правительства может стать некий технократ или компромиссный политик, который все равно будет реализовывать, по крайней мере частично, программу партии Ле Пен.

Еще одним сценарием является политический хаос. Это произойдет, если ни одна политическая сила не получит большинства и не удается договориться о коалиции. В таком подвешенном состоянии страна долго существовать не сможет. Согласно Конституции президент может распустить новоизбранный парламент только через год после начала его работы. Разрешить подобный кризис раньше можно только отставкой президента, потому что победитель досрочных президентских выборов может распустить парламент после инаугурации.

Как победа Ле Пен повлияет на поддержку Украины

При президентстве Эмманюэля Макрона Украина в период с 24 февраля 2022 по 1 мая 2024 получила от Парижа вооружение и военную помощь на сумму более пяти миллиардов евро. Среди этих вооружений 30 самоходных артиллерийских установок CAESAR, ракеты CROTALE, MISTRAL, SCALP, высокоточные боеприпасы AASM. К тому же французские инструкторы обучили 12 тысяч украинских военных.

В феврале Макрон предположил, что французские военные могут отправиться на войну в Украине. Марин Ле Пен тогда была одной из политиков, выступивших против такой инициативы, а в марте "Национальное объединение" воздержалось во время голосования договора безопасности между Францией и Украиной.

Жордан Барделла во время презентации программы партии в июне заявил, что "не намерен подвергать сомнению обязательства, которые сегодня берет на себя Франция" и поддерживает "то, чтобы материально-техническая и оборонная поддержка Украины продолжалась", но добавил, что "Национальное объединение" против "ввода войск на украинскую землю", поставки "ракет дальнего радиуса действия или военной техники", которые могли бы "непосредственно ударить по российским городам".

Также "Национальное объединение" выступает против членства Украины в НАТО и ЕС.

Вероятно, новое правительство может блокировать некоторые внешнеполитические инициативы президента Макрона в отношении Украины. О полном прекращении поддержки речь не идет, однако получение некоторых видов вооружения может стать для украинской дипломатии более сложной задачей.

Досрочные парламентские выборы пройдут в два тура: первый состоялся 30 июня, второй запланирован на 7 июля.

Напомним, в первом туре парламентских выборов партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен победила, получив 34% голосов избирателей. Правящая партия президента страны Эмманюэля Макрона получила всего 21,5%.

Также мы сообщали, что в ночь на 1 июля во Франции начались массовые протесты против партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Поклонники партии левых организовали демонстрации во многих городах и поджигали дымовые шашки.