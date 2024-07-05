Марін Ле Пен хоче скоротити допомогу Україні у разі перемоги на виборах у Франції

Лідерка французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен. Фото: REUTERS/Yves Herman

Лідерка французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен заявила, що скоротить допомогу Україні у випадку її перемоги на виборах. Вона зазначила, що домагатиметься скасування дозволу бити Києву далекобійною зброєю по території Росії.

Про це вона сказала в інтерв'ю CNN у п'ятницю, 5 липня.

Читайте також:

Плани Марін Ле Пен у випадку перемоги на виборах

За словами Ле Пен, вона виступатиме проти можливого відправлення військ в Україну, про що раніше заявляв президент Еммануель Макрон.

"Якщо Еммануель Макрон хоче відправити війська в Україну, а прем'єр-міністр проти, то ніяких військ в Україні не буде. Останнє слово за прем'єр-міністром", — сказала вона.

Лідерка французької ультраправої партії зазначила, що її єдина "червона лінія" щодо України — це "запобігання перетворенню" Франції на "співучасника" війни. Йдеться про використання французьких ракет великої дальності проти цілей на території Росії.

Нагадаємо, Ле Пен відреагувала на публікацію російського МЗС у соцмережі X, яка стосувалася виборів у Франції. Вона схарактеризувала допис як "провокаційний".

Раніше Ле Пен заявила, що не планує вступати до нового уряду чи обіймати посаду в парламенті Франції.