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Ле Пен звинуватила Росію у втручанні у справи Франції через публікацію фотографії

4 липня 2024 19:35
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Бригадир Софія
редактор
Ле Пен відреагувала на публікацію МЗС Росії
Політикиня Франції Марін Ле Пен. Фото: Reuters
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Депутатка від "Національного об'єднання" Марін Ле Пен відреагувала на публікацію російського МЗС у соцмережі X, яка стосувалася виборів у Франції. Вона охарактеризувала пост як "провокаційний".

Про це вона розповіла в ефірі телеканалу TF1 у четвер, 4 липня.

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Раніше в соціальній мережі X, з'явилася інформація від російського МЗС щодо необхідності для Франції розвинути суверенну зовнішню політику, що відповідала б національним інтересам. Також було зазначено необхідність відмовитися від впливу Вашингтона та Брюсселя.

"Офіційні особи Франції не зможуть проігнорувати ці глибинні зміни ставлення переважної більшості громадян", — йшлося в повідомлені МЗС Росії.

Публікація супроводжувалася фото Марін Ле Пен. Нагадаємо, що її партія перемогла у першому турі.

Ле Пен заявила, що не відповідає за заяви  влади Росії. Вона зазначила, що це "спроба втручання" у внутрішні справи Франції. Політикиня також підкреслила свою підтримку України під час передвиборчої кампанії. Вона зауважила, що "досить чітко висловила підтримку Україні та окреслила її межі".

Нагадаємо, у першому турі парламентських виборів партія "Національне об’єднання" Марін Ле Пен перемогла, отримавши 34% голосів виборців. Правляча партія президента країни Емманюеля Макрона здобула лише 21,5%.

Також ми повідомляли, що в ніч проти 1 липня у Франції розпочалися масові протести проти партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен. Прихильники партії лівих організували демонстрації в багатьох містах і підпалювали  димові шашки.

Франція вибори Україна політики

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