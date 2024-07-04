Ле Пен відреагувала на публікацію МЗС Росії

Політикиня Франції Марін Ле Пен. Фото: Reuters

Депутатка від "Національного об'єднання" Марін Ле Пен відреагувала на публікацію російського МЗС у соцмережі X, яка стосувалася виборів у Франції. Вона охарактеризувала пост як "провокаційний".

Про це вона розповіла в ефірі телеканалу TF1 у четвер, 4 липня.

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Раніше в соціальній мережі X, з'явилася інформація від російського МЗС щодо необхідності для Франції розвинути суверенну зовнішню політику, що відповідала б національним інтересам. Також було зазначено необхідність відмовитися від впливу Вашингтона та Брюсселя.

"Офіційні особи Франції не зможуть проігнорувати ці глибинні зміни ставлення переважної більшості громадян", — йшлося в повідомлені МЗС Росії.

Публікація супроводжувалася фото Марін Ле Пен. Нагадаємо, що її партія перемогла у першому турі.

Ле Пен заявила, що не відповідає за заяви влади Росії. Вона зазначила, що це "спроба втручання" у внутрішні справи Франції. Політикиня також підкреслила свою підтримку України під час передвиборчої кампанії. Вона зауважила, що "досить чітко висловила підтримку Україні та окреслила її межі".

Нагадаємо, у першому турі парламентських виборів партія "Національне об’єднання" Марін Ле Пен перемогла, отримавши 34% голосів виборців. Правляча партія президента країни Емманюеля Макрона здобула лише 21,5%.

Також ми повідомляли, що в ніч проти 1 липня у Франції розпочалися масові протести проти партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен. Прихильники партії лівих організували демонстрації в багатьох містах і підпалювали димові шашки.