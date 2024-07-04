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Ле Пен обвинила Россию во вмешательстве в дела Франции из-за публикации фотографии

4 июля 2024 19:35
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Ле Пен отреагировала на публикацию МИД России
Политика Франции Марин Ле Пен. Фото: Reuters
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Депутат от "Национального объединения" Марин Ле Пен отреагировала на публикацию российского МИД в соцсети X, которая касалась выборов во Франции. Она охарактеризовала пост как "провокационный".

Об этом она рассказала в эфире телеканала TF1 в четверг, 4 июля.

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Ранее в социальной сети X появилась информация от российского МИД о необходимости для Франции развить суверенную внешнюю политику, отвечающую национальным интересам. Также была отмечена необходимость отказаться от влияния Вашингтона и Брюсселя.

"Официальные лица Франции не смогут проигнорировать эти глубинные изменения отношения подавляющего большинства граждан", — говорилось в сообщении МИД России.

Публикация сопровождалась фотографиями Марин Ле Пен. Напомним, что ее партия выиграла первый тур.

Ле Пен заявила, что не отвечает за заявления властей России. Она отметила, что это "попытка вмешательства" во внутренние дела Франции. Политик также подчеркнула свою поддержку Украины во время предвыборной кампании. Она отметила, что "достаточно четко выразила поддержку Украине и очертила ее границы".

Напомним, в первом туре парламентских выборов партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен победила, получив 34% голосов избирателей. Правящая партия президента страны Эмманюэля Макрона получила всего 21,5%.

Также мы сообщали, что в ночь на 1 июля во Франции начались массовые протесты против партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Поклонники партии левых организовали демонстрации во многих городах и поджигали дымовые шашки.

Франция выборы Украина политики

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