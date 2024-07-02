Лідерка ультраправих Марін Ле Пен розповіла, чи планує ввійти в уряд Франції
Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен заявила, що не планує вступати до нового уряду чи обіймати посаду в парламенті Франції.
Про це вона розповіла в ефірі телеканалу France Inter.
Чи планує Ле Пен очолити французький уряд
"Ні, я не буду другим прем'єр-міністром", — заявила політикиня.
Вона також зазначила, що не має наміру стати президентом Національної асамблеї.
"Я буду очолювати групу депутатів НО ("Національного об’єднання" — Ред.)", — додала Ле Пен.
За її словами, для формування уряду потрібна більшість. Водночас Ле Пен завірила, що її партія зможе залучити "правих, лівих і деяких республіканців" для створення парламентської більшості.
Нагадаємо, у першому турі парламентських виборів партія "Національне об’єднання" Марін Ле Пен перемогла, отримавши 34% голосів виборців. Правляча партія президента країни Емманюеля Макрона здобула лише 21,5%.
Також ми повідомляли, що в ніч проти 1 липня у Франції розпочалися масові протести проти партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен. Прихильники партії лівих організували демонстрації в багатьох містах і підпалювали димові шашки.
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