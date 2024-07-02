Ле Пен розповіла, чи планує ввійти в уряд Франції

Лідерка ультраправих Марін Ле Пен. Фото: Reuters

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен заявила, що не планує вступати до нового уряду чи обіймати посаду в парламенті Франції.

Про це вона розповіла в ефірі телеканалу France Inter.

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"Ні, я не буду другим прем'єр-міністром", — заявила політикиня.

Вона також зазначила, що не має наміру стати президентом Національної асамблеї.

"Я буду очолювати групу депутатів НО ("Національного об’єднання" — Ред.)", — додала Ле Пен.

За її словами, для формування уряду потрібна більшість. Водночас Ле Пен завірила, що її партія зможе залучити "правих, лівих і деяких республіканців" для створення парламентської більшості.

Нагадаємо, у першому турі парламентських виборів партія "Національне об’єднання" Марін Ле Пен перемогла, отримавши 34% голосів виборців. Правляча партія президента країни Емманюеля Макрона здобула лише 21,5%.

Також ми повідомляли, що в ніч проти 1 липня у Франції розпочалися масові протести проти партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен. Прихильники партії лівих організували демонстрації в багатьох містах і підпалювали димові шашки.