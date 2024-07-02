Ле Пен рассказала, планирует ли войти в правительство Франции

Лидер ультраправых Марин Ле Пен. Фото: Reuters

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен заявила, что не планирует вступать в новое правительство или занимать должность в парламенте Франции.

Об этом она рассказала в эфире телеканала France Inter.

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"Нет, я не буду вторым премьер-министром", — заявила политика.

Она также отметила, что не намерена стать президентом Национальной ассамблеи.

"Я буду возглавлять группу депутатов НО ("Национального объединения" — Ред.)", — добавила Ле Пен.

По ее словам, для формирования правительства нужно большинство. В то же время, Ле Пен заверила, что ее партия сможет привлечь "правых, левых и некоторых республиканцев" для создания парламентского большинства.

Напомним, в первом туре парламентских выборов партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен победила, получив 34% голосов избирателей. Правящая партия президента страны Эмманюэля Макрона получила всего 21,5%.

Также мы сообщали, что в ночь на 1 июля во Франции начались массовые протесты против партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Поклонники партии левых организовали демонстрации во многих городах и поджигали дымовые шашки.