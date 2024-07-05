Марин Ле Пен хочет сократить помощь Украине в случае победы на выборах во Франции

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Фото: REUTERS/Yves Herman

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что сократит помощь Украине в случае ее победы на выборах. Она отметила, что будет добиваться отмены разрешения бить Киеву дальнобойным оружием по территории России.

Об этом она сказала в интервью CNN в пятницу, 5 июля.

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По словам Ле Пен, она будет выступать против возможной отправки войск в Украину, о чем ранее заявлял президент Эммануэль Макрон.

"Если Эммануэль Макрон хочет отправить войска в Украину, а премьер-министр против, то никаких войск в Украине не будет. Последнее слово за премьер-министром", — сказала она.

Лидер французской ультраправой партии отметила, что ее единственная "красная линия" по Украине — это "предотвращение превращения" Франции в "соучастника" войны. Речь идет об использовании французских ракет большой дальности против целей на территории России.

Напомним, Ле Пен отреагировала на публикацию российского МИД в соцсети X, которая касалась выборов во Франции. Она охарактеризовала сообщение как "провокационное".

Ранее Ле Пен заявила, что не планирует вступать в новое правительство или занимать должность в парламенте Франции.