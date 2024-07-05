Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Марин Ле Пен объяснила свои планы в отношении Украины в случае ее победы на выборах arrow

Марин Ле Пен объяснила свои планы в отношении Украины в случае ее победы на выборах

5 июля 2024 18:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Марин Ле Пен хочет сократить помощь Украине в случае победы на выборах во Франции
Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Фото: REUTERS/Yves Herman
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что сократит помощь Украине в случае ее победы на выборах. Она отметила, что будет добиваться отмены разрешения бить Киеву дальнобойным оружием по территории России.

Об этом она сказала в интервью CNN в пятницу, 5 июля.

Читайте также:

Планы Марин Ле Пен в случае победы на выборах

По словам Ле Пен, она будет выступать против возможной отправки войск в Украину, о чем ранее заявлял президент Эммануэль Макрон.

"Если Эммануэль Макрон хочет отправить войска в Украину, а премьер-министр против, то никаких войск в Украине не будет. Последнее слово за премьер-министром", — сказала она.

Лидер французской ультраправой партии отметила, что ее единственная "красная линия" по Украине — это "предотвращение превращения" Франции в "соучастника" войны. Речь идет об использовании французских ракет большой дальности против целей на территории России.

Напомним, Ле Пен отреагировала на публикацию российского МИД в соцсети X, которая касалась выборов во Франции. Она охарактеризовала сообщение как "провокационное".

Ранее Ле Пен заявила, что не планирует вступать в новое правительство или занимать должность в парламенте Франции.

россия Франция война выборы оружие Эммануэль Макрон Украина политики

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось