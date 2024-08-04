Погромы в Великобритании — эксперты нашли российский след

Последствия погромов в Сандерленде. Фото: REUTERS/Hollie Adams

Антимигрантские погромы в Великобритании после убийства троих детей на танцевальном мастер-классе по мотивам творчества американской певицы Тейлор Свифт могла повлечь за собой российскую пропаганду. Британское медиасообщество установило, что сайт, опубликовавший "новость" с именем потенциального убийцы, мог быть связан со страной-агрессором.

Об этом сообщает газета The Telegraph.

Читайте также:

Россия могла спровоцировать антимигрантские погромы в Великобритании

Издание сообщило, что нападающим был "17-летний мусульманин, беженец Али Аль-Шакати". Однако перед судом предстал Аксель Рудакубана, родившийся в Кардиффе у родителей-руандийцев в 2006 году, а Аль-Шакати никогда не существовало.

Новость на фейковом интернет-ресурсе Channel3 Now появилась через две минуты после публикации блогера Берни Споффорта с упоминанием Аль-Шакати в Twiter, который постоянно распространяющего теорию заговора. В то же время, британские медиаэксперты предполагают, что многие подписчики ресурса были ботами.

Новость подхватили аккаунты, связанные с Россией, а также основатель антимигрантской Лиги защиты Англии Томми Робинсон и скандально известный блоггер Эндрю Тейт. В то же время стало известно, что Channel3 Now использует YouTube-канал, запущенный в 2012 году любителями автогонок из Ижевска. В 2019 году канал был переименован и начал обнародовать англоязычные ролики о Пакистане.

В прошлом году ресурс зарегистрировал домен в Литве, а IP-адрес сайта принадлежит двум гражданам Пакистана. У сайта есть один автор от имени Джеймса Лоули, однако впоследствии журналисты установили, что такого человека нет.

Однако, когда появилось настоящее имя убийцы, канал Channel3 Now исчез с YouTube, а на сайте издания появилось сообщение с заявлениями о дезинформации.

"Это проверка — прием аутентификации. Им нужно создать впечатление, что они совершили невинную ошибку", — объяснил журналистам профессор русистики в Университете Манчестера и главный исследователь проекта борьбы с дезинформацией Deceit Стивен Хэтчингс.

В то же время, как заявили оппозиционные российские СМИ, в последние годы Россия создала несколько сетей дезинформации, ориентированных на зарубежную аудиторию. Самые известные из них — "Двойник" и "Матрешка".

Погромы в Великобритании — контекст

Почток погромов в Суатпорте. Источник: The telegraph/Mark Pinder

Напомним, 30 июля после траурной церемонии с погибшими детьми начались погромы в Саутпорте, в 27 км от Ливерпуля. Сотни людей собрались у мечети и начали бросать кирпичи, бутылки и другие предметы в мечети и полицию. Пострадали 39 стражей порядка. Предыдущие антимигрантские погромы возникли в Хартпуле и Сандерленде на северо-востоке Великобритании, после того как Рудакубана убил в Саутпорте троих маленьких детей.