Швеція закриває посольство, а США та Британія закликають своїх громадян виїхати — ситуація в Лівані

Загострення ситуації в Лівані. Фото: Anadolu Agency

Швеція закриває своє посольство в Бейруті щонайменше не серпень та закликає своїх громадян виїхати з Лівану. Тим часом США та Велика Британія також рекомендують своїм громадянам уникати поїздок до Лівану. Причина — загострення ситуації на Близькому Сході.

Про це повідомили Посольство США в Лівані та уряд Британії у суботу, 3 серпня.

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Закриття посольство Швеції в Лівані

Як повідомляє видання Anadolu Agency із посиланням на міністра закордонних справ Швеції Тобіаса Біллстрома, посольство в Бейруті буде закрито протягом серпня через погіршення ситуації з безпекою в регіоні.

"В інтерв'ю шведському телеканалу TV4 Біллстром заявив, що рішення закрити посольство на весь серпень пов'язане з погіршенням ситуації з безпекою в регіоні.

За словами Тобіаса Біллстрома, дипломатам у Бейруті доручили залишити Ліван — їх тимчасово розмістять в грецько-кіпрській адміністрації Південного Кіпру.

Біллстром зазначив, що тимчасове закриття може бути продовжене в разі необхідності, виходячи з ситуації з безпекою.

Реакція США

У США також звернулись до своїх громадян через загострення ситуації на Близькому Сході та порекомендували уникати поїздок до Лівану.

За даними посольства США, кілька авіакомпаній вже призупинили або скасували рейси. Крім того, багато рейсів були розпродані.

"Однак варіанти комерційного транспорту для виїзду з Лівану залишаються доступними. Будь ласка, перегляньте доступні варіанти польоту в міжнародному аеропорту Бейрут-Рафік Харірі", — йдеться в повідомленні.

Охочі вилетіти з Лівану мають забронювати будь-який доступний квиток, навіть якщо цей рейс не відправляється негайно або не слідує за обраним ними маршрутом.

"Громадяни США, яким не вистачає коштів для повернення до Сполучених Штатів, можуть звернутися до посольства за фінансовою допомогою через позики на репатріацію. Ми рекомендуємо громадянам США, які вирішили не залишати Ліван, підготувати плани на випадок надзвичайних ситуацій і бути готовими ховатися на місці протягом тривалого періоду часу", - додали в посольстві.

Попередження Великої Британії

Громадян Британії попередили, що зовнішньополітичне відомство (FCDO) рекомендує уникати поїздок до Лівану, а тим, хто подорожує, порушуючи рекомендації FCDO, можуть скасувати їхнє туристичне страхування.

"Консульська підтримка також сильно обмежена там, де FCDO не радить подорожувати", — пояснили в уряді.