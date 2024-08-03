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Ряд государств призвали своих граждан срочно покинуть Ливан

3 августа 2024 20:00
Галина Шподарева - редактор
Швеция закрывает посольство, а США и Британия призывают своих граждан уехать — ситуация в Ливане
Обострение ситуации в Ливане. Фото: Anadolu Agency
Галина Шподарева - редактор

Швеция закрывает свое посольство в Бейруте минимум на август и призывает своих граждан уехать из Ливана. Тем временем США и Великобритания также рекомендуют своим гражданам избегать поездок в Ливан. Причина – обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщили Посольство США в Ливане и правительство Великобритании в субботу, 3 августа.

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Как сообщает издание Anadolu Agency со ссылкой на министра иностранных дел Швеции Тобиаса Биллстрома, посольство в Бейруте будет закрыто в течение августа из-за ухудшения ситуации с безопасностью в регионе. 

"В интервью шведскому телеканалу TV4 Биллстром заявил, что решение закрыть посольство на весь август связано с ухудшением ситуации с безопасностью в регионе.

По словам Тобиаса Биллстрома, дипломатам в Бейруте поручили покинуть Ливан - их временно разместят в греческо-кипрской администрации Южного Кипра.

Биллстром отметил, что временное закрытие может быть продлено в случае необходимости, исходя из ситуации с безопасностью.

Реакция США

В США также обратились к своим гражданам из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и порекомендовали избегать поездок в Ливан.

По данным посольства США, несколько авиакомпаний уже приостановили или отменили рейсы. Кроме того, многие рейсы были распроданы.

"Однако варианты коммерческого транспорта для выезда из Ливана остаются доступными. Пожалуйста, просмотрите доступные варианты полета в международном аэропорту Бейрут-Рафик Харири", — говорится в сообщении.

Желающие вылететь из Ливана должны забронировать любой доступный билет, даже если этот рейс не отправляется немедленно или не следует по выбранному ими маршруту.

"Граждане США, которым не хватает средств для возвращения в Соединенные Штаты, могут обратиться в посольство за финансовой помощью через займы на репатриацию. Мы рекомендуем гражданам США, которые решили не покидать Ливан, подготовить планы на случай чрезвычайных ситуаций и быть готовыми скрываться на месте в течение длительного периода времени", — добавили в посольстве.

Предупреждение Великобритании

Граждан Британии предупредили, что внешнеполитическое ведомство (FCDO) рекомендует избегать поездок в Ливан, а тем, кто путешествует, нарушая рекомендации FCDO, могут отменить их туристическую страховку. 

"Консульская поддержка также сильно ограничена там, где FCDO не советует путешествовать", — пояснили в правительстве.

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