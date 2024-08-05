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После беспорядков в Британии правительство соберет экстренное заседание комитета безопасности

5 августа 2024 09:55
Катерина Османская - Редактор
Беспорядки в Британии — 5 августа правительство соберет экстренное заседание
Начало погромов в Суатпорте. Фото: The telegraph/Mark Pinder
Катерина Османская - Редактор

Правительство Великобритании в понедельник, 5 августа, соберет экстренное заседание комитета безопасности после насильственных беспорядков в разных городах страны на выходных.

Об этом сообщает BBC.

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Британское правительство запланировало собрать экстренное заседание комитета по реагированию на чрезвычайную ситуацию (COBRA) после того, как премьер Кир Стармер осудил нападение на гостиницу, где проживали искатели убежища в Ротерхеме, и пообещало, что участвовавшие в беспорядках столкнутся с "полной силой закона". 

Отмечается, что встреча COBRA состоится на шестой день эскалации насилия после смертельных ножевых ранений троих девочек в Саутпорте на прошлой неделе.

Главная цель заседания комитета по чрезвычайным ситуациям — предоставить правительству обновленную информацию о насилии в выходные и ответе на него в ближайшие дни. В нем примут участие профильные министры и полицейские.

Что предшествовало

В английском городе Саутпорт произошли массовые беспорядки после того, как 29 июля в детском танцевальном клубе зарезали троих девочек и ранили еще нескольких детей.

Десятки молодых людей из ультраправой группировки "Лига английской обороны", большинство из которых специально приехали в городок из других регионов Англии, забросали мечеть кирпичами и бутылками, а также вступили в драку с полицейскими, подожгли несколько автомобилей и разгромили магазин. Более 50 полицейских были ранены.

В подстрекательстве к насилию политики обвинили лидера британской реформистской партии Найджела Фараджа.

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