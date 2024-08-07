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Гражданской войны не миновать — Илон Маск об антимигрантских беспорядках в Великобритании

7 августа 2024 05:20
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Илона Маска обвинили в подстрекательстве антимигрантских протестов в Великобритании
Антимигрантские волнения в Великобритании. Фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Соединенным Королевством прокатилась серия серьезных антимигрантских протестов, которые в результате стали причиной многих драк, ранений и мародерства. Илон Маск, как обычно, не стал стоять в стороне подобных событий и выразил свое мнение, чем привлек к себе внимание аппарат премьер-министра Великобритании.

Об этом 6 августа, во вторник сообщает CNN.

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Пользуясь собственной соцсетью X Илон Маск написал на платформе, что "гражданская война неизбежна" в ответ на публикацию, обвинившую в насильственных демонстрациях последствия "массовой миграции и открытых границ".

Гражданской войны не миновать — Илон Маск об антимигрантских беспорядках в Великобритании - фото 1
Комментарий Илона Маска по поводу беспорядков в Великобритании

Спикер премьер-министра Великобритании обратился к комментарию Маска, сказав журналистам, что "этому нет оправдания".

Решение Маска усилить антимигрантскую риторику подчеркивает роль, которую ложная информация, распространенная в Интернете, играет в разжигании насилия в реальном мире, отмечают в аппарате премьер-министра.

Во вторник, 6 августа правительство пообещало привлечь к ответственности виновных в беспорядках, а также их онлайн болельщиков.

В чем причина беспорядков в Великобритании и каковы последствия

В английском городе Саутпорт произошли массовые беспорядки после того, как 29 июля в детском танцевальном клубе зарезали троих девочек и ранили еще нескольких детей.

Десятки молодых людей из ультраправой группировки "Лига английской обороны", большинство из которых специально приехали в городок из других регионов Англии, забросали мечеть кирпичами и бутылками, а также вступили в драку с полицейскими, подожгли несколько автомобилей и разгромили магазин. Более 50 полицейских были ранены.

В подстрекательстве к насилию политики обвинили лидера британской реформистской партии Найджела Фараджа.

Гражданской войны не миновать — Илон Маск об антимигрантских беспорядках в Великобритании - фото 2
Полиция разгоняет агрессивных протестующих. Фото: Reuters

В последние дни из-за беспорядков были зафиксированы случаи повреждения общественных зданий, подожги автомобилей и атаки на полицейских. Протестующие также подожгли две гостиницы Holiday Inn в северной и центральной Англии, где, как полагают, проживали искатели убежища, ожидавшие решения по их делам. Сотни людей арестованы.

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