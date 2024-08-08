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Более 100 антимигрантских акций запланировано сегодня в Британии — чего ожидает полиция

8 августа 2024 01:32
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Сегодня в Великобритании продолжатся антимигрантские протесты, но пройдут и митинги в поддержку мигрантов
Антимигрантские волнения в Великобритании. Фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

По всей Великобритании на сегодняшний день, 8 августа запланировано более 100 ультраправых протестов и 30 контрдемонстраций. Полицейские фургоны уже выстроились на улицах в городах, где могут произойти протесты и стычки между демонстрантами.

Об этом 7 августа в среду пишу Daily Mail.

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По данным издания, таких городов 39. Самые крупные из них: Ливерпуль, Бирмингем, Бристоль и Шеффилд. Также будут митинги в нескольких районах Лондона.

Более 100 антимигрантских акций запланировано сегодня в Британии - чего ждет полиция - фото 1
Список из 39 мест по всей Англии накануне запланированных на сегодняшний день протестов. Графика: Daily Mail

По данным полиции, ультраправые сейчас используют запрещенные каналы в приложении для обмена сообщениями, чтобы угрожать жизни активистов борьбы с расизмом, выражать неприятные оскорбления и обмениваться советами о том, как "прикрываться", поскольку полиция пообещала ловить подстрекающих к насилию даже в Интернете.

Более 100 антимигрантских акций запланировано сегодня в Британии - чего ждет полиция - фото 2
Митинг в защиту мигрантов. Фото: Reuters

Ресурсы стражей порядка распределяются по всей стране, поскольку силы полиции реагируют на разведывательные данные. Столичная полиция, как стало известно журналистам, посылает некоторых офицеров в Манчестер, а другие на юго-востоке также отправились в поддержку своих коллег на северо-востоке и северо-западе.

Более 100 антимигрантских акций запланировано сегодня в Британии - чего ждет полиция - фото 3
Полиция заранее готовится к беспорядкам. Фото: Reuters

Кроме того, правительство ищет способы запретить крайним правым мятежникам участвовать в футбольных матчах на фоне заявлений о том, что беспорядки на улицах связаны с организованными футбольными хулиганскими группами.

Полиция также пообещала преследовать тех, кто разжигает ненависть и подстрекает к беспорядкам в Интернете.

В чем причина беспорядков в Великобритании и каковы последствия

В английском городе Саутпорт произошли массовые беспорядки после того, как 29 июля в детском танцевальном клубе зарезали троих девочек и ранили еще нескольких детей.

Десятки молодых людей из ультраправой группировки "Лига английской обороны", большинство из которых специально приехали в городок из других регионов Англии, забросали мечеть кирпичами и бутылками, а также вступили в драку с полицейскими, подожгли несколько автомобилей и разгромили магазин. Более 50 полицейских были ранены.

В подстрекательстве к насилию политики обвинили лидера британской реформистской партии Найджела Фараджа.

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Полиция разгоняет агрессивных протестующих. Фото: Reuters

В последние дни бунтовщики повредили общественные здания, подожгли автомобили и забросали полицейских кирпичами. Они также подожгли две гостиницы Holiday Inn в северной и центральной Англии, где, как полагают, проживали искатели убежища, ожидавшие решения по их претензиям. Сотни людей арестованы.

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