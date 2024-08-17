У Варшаві 17 серпня відбувся мітинг під консульством України — деталі

Мітинг під українським консульством у Польщі. Фото: скриншот

У Варшаві у суботу, 17 серпня, відбувся мітинг під українським консульством. 50 чоловіків-мітингарів вимагають від установи повернути власні паспорти.

Про це повідомила Радіо Свобода у суботу, 17 серпня.

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На мітингу люди тримали у руках транспаранти з написами:

"Ми не раби, віддайте паспорт";

"Стоп дискримінації українських чоловіків";

"Паспорт — це право, а не привілей"

Серед мітингарів також присутні люди, які подали документи та заплатили за послугу у ДП "Документ", проте отримати своїх вже готових паспортів досі не можуть.

Як з'ясували журналісти, багато чоловіків подалися на отримання нових паспортів ще перед ухваленням закону про мобілізацію. На суботній мітинг до Варшави приїхали українці з різних міст Польщі.

Що передувало

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України заборонив видачу документів українським чоловікам призовного віку, які перебувають за кордоном. Під час попереднього мітингу у Варшаві близько 300 українських чоловіків заблокували паспортний сервіс ДП "Документ" у Варшаві, вимагаючи видати їм паспорти.