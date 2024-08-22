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Обама высказался о кандидатуре Камалы Харрис на пост президента США

22 августа 2024 09:52
Катерина Османская - Редактор
Выборы в США — Обама высказался о кандидатуре Камалы Харрис
Кандидат в президенты США Камала Харрис. Фото: REUTERS/Kevin Mohatt
Катерина Османская - Редактор

Бывший президент США Барак Обама заявил, что Америка готова видеть в должности президента Камалу Харрис и призвал поддержать ее в избирательной гонке. По его убеждению, позиция кандидата совпадает с позицией большинства американцев. 

Об этом сообщает Reuters.

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"Нам не нужны еще четыре года шума, неловкости и хаоса. Мы уже видели этот фильм раньше, и все мы знаем, что продолжение обычно бывает хуже", — заявил Обама делегатам во время съезда в Чикаго.

По его словам, Америка готова открыть новую главу и готова к лучшей жизни.

"Мы готовы к президенту Камале Гаррис", — сказал он.

В то же время он раскритиковал кандидата от республиканцев Дональда Трампа за "детские прозвища", которые он дает политикам, "сумасшедшие теории заговора", "странную одержимость размерами толпы", которую он пытается собирать. Также Обама поддержал Джо Байдена, который решил выйти из выборов, и назвал его президентом, который "защищал демократию в момент большой опасности".

Издание отметило, что если в ноябре 2024 года Камала Гаррис победит на выборах, она станет первой женщиной-президентом США и первым представителем Южной Азии на этом посту.

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