Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Камала Харрис за месяц собрала $500 млн на предвыборную кампанию, — Reuters arrow

Камала Харрис за месяц собрала $500 млн на предвыборную кампанию, — Reuters

21 августа 2024 10:58
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
Кампания Гаррис собрала $500 млн в месяц
Вице-президент США и кандидат в президенты США Камала Харрис. Фото: Reuters
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

Предвыборная кампания вице-президента США Камалы Харрис собрала около 500 миллионов долларов. Денежные средства были собраны с тех пор, как она получила поддержку большинства делегатов съезда Демократической партии.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники в среду, 21 августа.

Читайте также:

Сумму собранных средств на кампанию назвали "беспрецедентной"

Reuters называет собранную Харрис сумму беспрецедентной и отражающей энтузиазм доноров перед президентскими выборами, которые состоятся 5 ноября.

Четыре источника, знакомых с процессом сбора средств, рассказали агентству, что эта сумма была собрана в пользу Харрис за четыре недели, с тех пор как она вступила в гонку 21 июля.

Журналисты отмечают, что деньги на предвыборную кампанию имеют решающее значение для рекламы и агитации, которые помогают привести людей на избирательные участки и убедить неопределившихся избирателей проголосовать в пользу кандидата.

За первую неделю своей кампании Харрис собрала 200 миллионов долларов и быстро получила поддержку, чтобы стать кандидатом от Демократической партии.

В июле команда Харрис собрала 310 миллионов долларов, в результате чего общая сумма денег, собранных ею и Байденом до его выхода из гонки, превысила миллиард долларов, что, по данным кампании, является самым быстрым преодолением этого порога сбора средств в истории.

В то же время, кампания кандидата от республиканцев Дональда Трампа заявила, что в июле она собрала 138,7 миллиона долларов, а ее наличные средства составили 327 миллионов долларов.

Также важные новости дня по теме:

США выборы Камала Харрис президент Демократическая партия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:08 Помощь в 11 тыс. грн — где в Украине стартовала регистрация на новые выплаты

10:58 Камала Харрис за месяц собрала $500 млн на предвыборную кампанию, — Reuters

10:54 Вечер во тьме — в Укрэнерго предупредили о вынужденных отключениях света

10:53 Россияне прибегли к новой "технологии" маскировки кораблей в море — что известно

10:45 Программа "єОселя" — ставки по ипотечным кредитам резко вырастут

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

10:37 В России на десять лет осудили тракториста из Харьковской области за помощь ВСУ

10:32 Оператор убегал в панике — появилось видео, как в Ростовской области на НПЗ вспыхнул огонь

10:27 Оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру в Винницкой области — есть повреждения

10:19 Движение транспорта в центре Одессе остановлено — авария на дороге

09:59 Блинкен обсудил с главой МИД Британии дальнейший сценарий поддержки Украины

11:08 Помощь в 11 тыс. грн — где в Украине стартовала регистрация на новые выплаты

10:58 Камала Харрис за месяц собрала $500 млн на предвыборную кампанию, — Reuters

10:54 Вечер во тьме — в Укрэнерго предупредили о вынужденных отключениях света

10:53 Россияне прибегли к новой "технологии" маскировки кораблей в море — что известно

10:45 Программа "єОселя" — ставки по ипотечным кредитам резко вырастут

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

10:37 В России на десять лет осудили тракториста из Харьковской области за помощь ВСУ

10:32 Оператор убегал в панике — появилось видео, как в Ростовской области на НПЗ вспыхнул огонь

10:27 Оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру в Винницкой области — есть повреждения

10:19 Движение транспорта в центре Одессе остановлено — авария на дороге

09:59 Блинкен обсудил с главой МИД Британии дальнейший сценарий поддержки Украины

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

Text

08:00 Запрет УПЦ и продвижение в Курской области — эфир Ранок.LIVE

20 августа 2024
Text

21:51 Нардеп Дунда заявил, что США ведут переговоры с РФ за спиной у Украины

Text

20:08 Гончаренко заявил, что закон о запрете российской церкви не о религии, а о нацбезопасности

Text

19:21 Гончаренко ответил, с кем хочет вести переговоры Путин

Text

17:50 Опасность в Тернополе и подготовка котла для оккупантов на Курщине — эфир Вечір.LIVE

Text

15:45 Сколько стоит Украине один мобилизованный гражданин в год — названы цифры

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

Text

13:08 Экологи предупредили об опасных последствиях масштабного пожара в Тернополе

Text

13:00 Немедленная поездка Зеленского в Днепр и странный приказ Путина — эфир День.LIVE

Text

12:13 Нардеп Фрис прокомментировал споры по поводу запрета УПЦ МП в Украине

Text

08:00 Возврат блекаутов по Украине и новый порядок отсрочки от мобилизации — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут