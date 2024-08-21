Кампания Гаррис собрала $500 млн в месяц

Вице-президент США и кандидат в президенты США Камала Харрис. Фото: Reuters

Предвыборная кампания вице-президента США Камалы Харрис собрала около 500 миллионов долларов. Денежные средства были собраны с тех пор, как она получила поддержку большинства делегатов съезда Демократической партии.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники в среду, 21 августа.

Читайте также:

Сумму собранных средств на кампанию назвали "беспрецедентной"

Reuters называет собранную Харрис сумму беспрецедентной и отражающей энтузиазм доноров перед президентскими выборами, которые состоятся 5 ноября.

Четыре источника, знакомых с процессом сбора средств, рассказали агентству, что эта сумма была собрана в пользу Харрис за четыре недели, с тех пор как она вступила в гонку 21 июля.

Журналисты отмечают, что деньги на предвыборную кампанию имеют решающее значение для рекламы и агитации, которые помогают привести людей на избирательные участки и убедить неопределившихся избирателей проголосовать в пользу кандидата.

За первую неделю своей кампании Харрис собрала 200 миллионов долларов и быстро получила поддержку, чтобы стать кандидатом от Демократической партии.

В июле команда Харрис собрала 310 миллионов долларов, в результате чего общая сумма денег, собранных ею и Байденом до его выхода из гонки, превысила миллиард долларов, что, по данным кампании, является самым быстрым преодолением этого порога сбора средств в истории.

В то же время, кампания кандидата от республиканцев Дональда Трампа заявила, что в июле она собрала 138,7 миллиона долларов, а ее наличные средства составили 327 миллионов долларов.