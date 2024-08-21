Кампанія Гарріс зібрала $500 млн за місяць

Віцепрезидентка США та кандидатка у президенти США Камала Гарріс. Фото: Reuters

Передвиборча кампанія віцепрезидентки США Камали Гарріс зібрала близько 500 мільйонів доларів. Кошти були зібрані з того часу, як вона отримала підтримку більшості делегатів з'їзду Демократичної партії.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на свої джерела у середу, 21 серпня.

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Суму зібраних коштів на кампанію назвали "безпрецедентною"

Reuters називає зібрану Гарріс суму безпрецедентною і такою, що відображає ентузіазм донорів перед президентськими виборами, що відбудуться 5 листопада.

Чотири джерела, знайомі з процесом збору коштів, розповіли агентству, що ця сума була зібрана на користь Гарріс за чотири тижні, відколи вона вступила в перегони 21 липня.

Журналісти зазначають, що гроші на передвиборчу кампанію мають вирішальне значення для реклами та агітації, які допомагають привести людей на виборчі дільниці та переконати виборців, які не визначилися, проголосувати на користь кандидата.

За перший тиждень своєї кампанії Гарріс зібрала 200 мільйонів доларів, і вона швидко здобула підтримку, щоб стати кандидатом від Демократичної партії.

У липні команда Гарріс зібрала 310 мільйонів доларів, унаслідок чого загальна сума грошей, зібраних нею і Байденом до його виходу з перегонів, перевищила мільярд доларів, що, за даними кампанії, є найшвидшим подоланням цього порогу збору коштів в історії.

Водночас кампанія кандидата від республіканців Дональда Трампа заявила, що в липні вона зібрала 138,7 мільйона доларів, а її готівкові кошти склали 327 мільйонів доларів.