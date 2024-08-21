Ентоні Блінкен обговорив допомогу Україні з очільник МЗС Британії

Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: REUTERS/Kevin Mohatt

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі. Під час діалогу вони обговорили військову допомогу Україні та ситуацію у Секторі Гази.

Про це повідомив заступник речника Держдепу США Ведант Патела.

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Розмова Блінкена та Леммі

Зазначається, що під час розмови Блінкена та Леммі 20 серпня обоє політиків підтвердили незмінну підтримку України.

Крім того, вони обговорили важливість завершення угоди про припинення вогню та звільнення заручників у Газі, повернення заручників додому та збільшення обсягів гуманітарної допомоги.

Урядовці також наголосили на необхідності деескалації напруженості в регіоні.