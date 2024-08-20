Блінкен в Ізраїлі — країна підтримала угоду з ХАМАС про звільнення заручників

Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: REUTERS/B. Rentsendorj

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Ізраїлю заявив, що прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху підтримав угоду з ХАМАС про звільнення заручників. Тепер остаточне слово залишається за ХАМАСом.

Про це повідомляє Reuters та The Jerusalem Post.

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За словами Блінкена, він провів зустріч з Нетаньяху і той прийняв "сполучну пропозицію", представлену Вашингтоном для вирішення розбіжностей, які блокують угоду про припинення вогню в Газі, і закликав ХАМАС зробити те саме.

"Нетаньяху підтвердив мені, що Ізраїль приймає пропозицію (щодо заручників. — Ред.) і що він підтримує її", — зазначив Блінкен.

Держсекретар США додав, що тепер остаточне слово залишається за ХАМАСом і від нього теж очікують згоди. Коли ж він погодиться, то сторони, які у конфлікті, разом із посередниками — США, Єгиптом та Катаром — повинні узгодити умови виконання цієї угоди.

Попри те, що Нетаньяху також підтвердив підтримку цієї ініціативи з боку своєї країни, він наголосив, що оптимістичні заяви американського лідера Джо Байдена щодо швидкого припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом — це лише спроба заспокоїти ворожі сили і "зберегти позитивний настрій у ЗМІ". За його словами, в реальності це все не так легко.