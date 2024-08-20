Блинкен в Израиле — страна поддержала соглашение с ХАМАС об освобождении заложников

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: REUTERS/B. Rentsendorj

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Израиль заявил, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху поддержал соглашение с ХАМАС об освобождении заложников. Теперь окончательное слово остается за ХАМАСом.

Об этом сообщает Reuters и The Jerusalem Post.

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По словам Блинкена, он провел встречу с Нетаньяху и тот принял "соединительное предложение", представленное Вашингтоном для разрешения разногласий, блокирующих соглашение о прекращении огня в Газе, и призвал ХАМАС сделать то же самое.

"Нетаньяху подтвердил мне, что Израиль принимает предложение (относительно заложников. — Ред.) и что он поддерживает его", — отметил Блинкен.

Госсекретарь США добавил, что теперь окончательное слово остается за ХАМАСом, и от него тоже ожидают согласия. Если же он согласится, то стороны, находящиеся в конфликте вместе с посредниками — США, Египтом и Катаром — должны согласовать условия выполнения этого соглашения.

Несмотря на то, что Нетаньяху также подтвердил поддержку этой инициативы со стороны своей страны, он отметил, что оптимистичные заявления американского лидера Джо Байдена по поводу быстрого прекращения огня между Израилем и ХАМАСом — это лишь попытка успокоить враждебные силы и "сохранить позитивное настроение в СМИ". По его словам, в действительности это все не так просто.