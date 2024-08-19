Блинкен уехал в Израиль — он хочет отвлечь еще одну великую войну

Энтони Блинкен в Тель-Авиве. Фото: REUTERS/Kevin Mohatt

Госсекретарь США Энтони Блинкен находится с визитом в Израиле. Он прибыл в Тель-Авив, чтобы приложить усилия по перемирию в Газе и прекратить войну.

Об этом сообщает Reuters.

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"Это решающий момент — возможно, самая лучшая, возможно, последняя возможность вернуть заложников домой, добиться прекращения огня и вывести всех на лучший путь к длительному миру и безопасности", — заявил Блинкен во время встречи с президентом Израиля Исааком Герцогом.

Он добавил, что прибыл в Израиль в рамках интенсивных дипломатических усилий по доверенности президента США Джо Байдена. По словам Блинкена, пора убедиться, что никто не предпримет никаких шагов, которые могут сорвать переговорный процесс.

"Мы работаем над тем, чтобы не было эскалации, чтобы не было провокаций, чтобы не было никаких действий, которые любым способом могли бы отдалить нас от достижения этого соглашения, или, если уж на то пошло, эскалации конфликта в другие места, и к большей интенсивности", — подчеркнул госсекретарь США.