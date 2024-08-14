США продадут Израилю F-15, технику и оружие

США одобрили продажу Израилю самолетов F-35 и оружия на сумму 20 миллиардов долларов
Во вторник, 13 августа, США одобрили продажу Израилю самолетов F-15 и другой военной техники и оружия на сумму 20 млрд долларов. Поставки начнутся через несколько лет.
Об этом сообщает агентство Reuters и Пентагон.
На что выделили деньги
В заявлении Минобороны США говорится, что госсекретарь Энтони Блинкен одобрил продажу израильской стороне:
- истребителей F-15 и оборудования на сумму 19 млрд долларов;
- танковых патронов на 774 млн долларов;
- минометных патронов на более чем 60 млн долларов;
- а также армейских транспортных средств на 583 млн долларов.
Ожидается, что на производство самолетов F-15 уйдут годы, а их поставки начнут осуществляться в 2029 году. Что же касается остального оборудования, поставки будут в 2026 году.
"Соединенные Штаты привержены обеспечению безопасности Израиля, и для национальных интересов США жизненно важно помочь Израилю в создании и поддержании мощного и готового к самообороне потенциала", — заявили в Пентагоне.
В свою очередь министр обороны Израиля Йоав Галант, в соцсети X, поблагодарил официальных лиц США за помощь Израилю в сохранении "его качественного военного превосходства в регионе" и за приверженность США безопасности Израиля.
Reuters отметило, что США, крупнейший союзник и поставщик оружия для Израиля. С начала войны в Газе (октябрь прошлого года), Соединенные Штаты отправили Израилю более 10 000 разрушительных 2000-фунтовых бомб и тысячи ракет Hellfire.
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