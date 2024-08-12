Несмотря на возможные переговоры, Иран планирует отомстить Израилю за ликвидацию лидера ХАМАС

Журналист спрогнозировал вероятный удар Ирана по Израилю
Иран все же решил напасть на Израиль, чтобы отомстить за ликвидацию лидера ХАМАС Исмаила Хании. Атака может произойти в течение двух следующих суток по данным источников в разведке Израиля, которые поделились информацией с репортером агентства Axios.
Об этом 11 августа, в воскресенье, пишет в Х репортер Axios Барак Равид.
Какие данные есть у репортера по атаке Ирана на Израиль
По обновленной оценке израильского разведывательного сообщества, Иран решил напасть даже на переговоры о соглашении о захвате заложников 15 августа, уточняет он.
Между тем представители армии обороны Израиля сообщили CNN, что ее инструкции для общественности не изменились на фоне возможного атаки Ирана.
"ЦАХАЛ и органы безопасности следят за нашими врагами и развитием событий на Ближнем Востоке, с акцентом на Иране и Хезболле, и постоянно оценивают ситуацию", — сказал представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.
Что известно о возможных переговорах между Ираном и Израилем
Лидер ХАМАС Яхья Синвар хочет соглашения о прекращении огня — по крайней мере, это сообщение, которое египетские и катарские посредники передали израильским официальным лицам в последние дни накануне, сообщает CNN.
Желает ли премьер-министр Израиля этого, остается неизвестным.
Союзники Нетаньяху сообщили журналистам и другим чиновникам, что израильский премьер-министр готов заключить соглашение, вне зависимости от влияния на его правительственную коалицию, сообщили два израильских источника.
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