Несмотря на возможные переговоры, Иран планирует отомстить Израилю за ликвидацию лидера ХАМАС

Иранские баллистические ракеты. Иллюстративное фото: Reuters

Иран все же решил напасть на Израиль, чтобы отомстить за ликвидацию лидера ХАМАС Исмаила Хании. Атака может произойти в течение двух следующих суток по данным источников в разведке Израиля, которые поделились информацией с репортером агентства Axios.

Об этом 11 августа, в воскресенье, пишет в Х репортер Axios Барак Равид.

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По обновленной оценке израильского разведывательного сообщества, Иран решил напасть даже на переговоры о соглашении о захвате заложников 15 августа, уточняет он.

Сообщения репортера Axios. Фото: Скриншот



Между тем представители армии обороны Израиля сообщили CNN, что ее инструкции для общественности не изменились на фоне возможного атаки Ирана.

"ЦАХАЛ и органы безопасности следят за нашими врагами и развитием событий на Ближнем Востоке, с акцентом на Иране и Хезболле, и постоянно оценивают ситуацию", — сказал представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Что известно о возможных переговорах между Ираном и Израилем

Лидер ХАМАС Яхья Синвар хочет соглашения о прекращении огня — по крайней мере, это сообщение, которое египетские и катарские посредники передали израильским официальным лицам в последние дни накануне, сообщает CNN.

Желает ли премьер-министр Израиля этого, остается неизвестным.

Союзники Нетаньяху сообщили журналистам и другим чиновникам, что израильский премьер-министр готов заключить соглашение, вне зависимости от влияния на его правительственную коалицию, сообщили два израильских источника.