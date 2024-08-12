Попри можливі перемовини Іран планує помститись Ізраїлю за ліквідацію лідера ХАМАС

Іранські балістичні ракети. Ілюстративне фото: Reuters

Іран все ж таки вирішив напасти на Ізраїль, щоб помститись за ліквідацію лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії. Атака може статись протягом двох наступних діб згідно даних джерел у розвідці Ізраїлю, які поділились інформацією з репортером агенції Axios.

Про це 11 серпня, у неділю пише в Х репортер Axios Барак Равід.

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За оновленою оцінкою ізраїльської розвідувальної спільноти, Іран вирішив напасти навіть до переговорів про угоду про захоплення заручників 15 серпня, уточнює він.

Повідомлення репортера Axios. Фото: Скриншот



Тим часом представники армії оборони Ізраїлю повідомили CNN, що її інструкції для громадськості не змінилися на тлі можливої ​​атаки Ірану.

"ЦАХАЛ та органи безпеки стежать за нашими ворогами та розвитком подій на Близькому Сході, з акцентом на Ірані та Хезболлі, і постійно оцінюють ситуацію", — сказав речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі.

Що відомо про можливі перемовини між Іраном та Ізраїлем

Лідер ХАМАС Ях'я Сінвар хоче угоди про припинення вогню — принаймні, це те повідомлення, яке єгипетські та катарські посередники передали ізраїльським офіційним особам останніми днями напередодні, повідомляє CNN.

Чи бажає прем'єр-міністр Ізраїлю цього, залишається оповитим невизначеністю.

Союзники Нетаньяху повідомили журналістам та іншим урядовцям, що ізраїльський прем’єр-міністр готовий укласти угоду, незалежно від впливу на його урядову коаліцію, повідомили два ізраїльські джерела.