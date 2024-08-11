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Екскомандир полку Азову Жорін прокоментував рух білорусів на кордоні з Україною

11 серпня 2024 23:41
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Путін змушує Лукашенка щось робити, але жодних загроз від армії Білорусі поки не має
Максим Жорін. Ілюстративне фото: Скриншот
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Серйозної загрози з боку Білорусі для України поки не спостерігається. Всі переміщення техніки чи піхоти просто є елементами спроби тиску на тлі дій ЗСУ на території Росії.  

Про це 11 серпня, у неділю написав у своєму Telegram екс-командир полку АЗОВ, а зараз майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

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На його думку, такі рухи свідчать про примус з боку РФ, щоб Білорусь робила хоч би що-небудь в рамках "союзника". Саме тому Кремль змушує білорусів лякати, перекидати техніку, демонструвати готовність до якихось дій. Аби тільки трохи вирівняти загальну ситуацію на фронті.

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Повідомлення Максима Жоріна. Фото: Скриншот

"Варто аналізувати конкретні дані, а не чиїсь відеоролики та заяви. Серйозної загрози поки не бачу — як і в принципі готовності білоруської армії до наступальних дій", — написав Жорін. 

У випадку, якщо Лукашенко все ж таки надасть наказ наступати, то Жорін сподівається нарешті побачити той самий білоруський спецназ, який в рукопашну прориває лінію оборони ЗСУ.

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