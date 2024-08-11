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Экскомандир полка Азова Жорин прокомментировал движение белорусов на границе с Украиной

11 августа 2024 23:41
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Путин заставляет Лукашенко что-то делать, но никаких угроз от армии Беларуси пока нет
Максим Жорин. Иллюстративное фото: Скриншот
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Серьезной угрозы Беларуси для Украины пока не наблюдается. Все перемещения техники или пехоты являются просто элементами попытки давления на фоне действий ВСУ на территории России.

Об этом 11 августа, в воскресенье написал в своем Telegram экс-командир полка АЗОВ, а сейчас майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

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По его мнению, такие движения свидетельствуют о принуждении со стороны РФ, чтобы Беларусь делала хоть что-нибудь в рамках "союзника". Именно поэтому Кремль заставляет белорусов пугать, перекидывать технику, демонстрировать готовность к каким-либо действиям. Лишь бы немного выровнять общую ситуацию на фронте.

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Сообщения Максима Жорина. Фото: Скриншот

"Следует анализировать конкретные данные, а не чьи-то видеоролики и заявления. Серьезной угрозы пока не вижу — как и в принципе готовности белорусской армии к наступательным действиям", — написал Жорин.

В случае, если Лукашенко все же прикажет наступать, то Жорин надеется наконец увидеть тот самый белорусский спецназ, который в рукопашную прорывает линию обороны ВСУ.

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