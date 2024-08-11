Путин заставляет Лукашенко что-то делать, но никаких угроз от армии Беларуси пока нет

Максим Жорин. Иллюстративное фото: Скриншот

Серьезной угрозы Беларуси для Украины пока не наблюдается. Все перемещения техники или пехоты являются просто элементами попытки давления на фоне действий ВСУ на территории России.

Об этом 11 августа, в воскресенье написал в своем Telegram экс-командир полка АЗОВ, а сейчас майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

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По его мнению, такие движения свидетельствуют о принуждении со стороны РФ, чтобы Беларусь делала хоть что-нибудь в рамках "союзника". Именно поэтому Кремль заставляет белорусов пугать, перекидывать технику, демонстрировать готовность к каким-либо действиям. Лишь бы немного выровнять общую ситуацию на фронте.

Сообщения Максима Жорина. Фото: Скриншот

"Следует анализировать конкретные данные, а не чьи-то видеоролики и заявления. Серьезной угрозы пока не вижу — как и в принципе готовности белорусской армии к наступательным действиям", — написал Жорин.

В случае, если Лукашенко все же прикажет наступать, то Жорин надеется наконец увидеть тот самый белорусский спецназ, который в рукопашную прорывает линию обороны ВСУ.