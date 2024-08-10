В Беларуси пригрозили Украине закрыть диппредставительство в Минске

Беларусь угрожает выслать украинского дипломатического представителя — какая причина
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что украинские беспилотники якобы пересекли границу и залетели на территорию его страны. После этого в белорусский МИД вызвали временно поверенную по делам Украины Ольгу Тимуш.
Об этом пишет Белта в субботу, 10 августа.
Угрозы Беларуси
В материале говорится, что МИД Беларуси пригрозил вызванному украинскому дипломату Ольге Тимуш нарушением вопроса о целесообразности дальнейшего присутствия в Минске.
"Украинскому дипломату был заявлен решительный протест и передана соответствующая нота в связи с нарушением границы Республики Беларусь группой беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины", — отмечает издание.
В МИД заявили, что если дипломатическое представительство Украины не сможет влиять на "предотвращение таких провокаций", белорусской стороной будет поднят вопрос о дальнейшем присутствии в Минске.
Лукашенко допустил избрание другого президента
Также во время общения с гражданами Лукашенко предположил, что у Беларуси может быть другой президент.
"Вы должны привыкать к тому, что президент будет другой. Я не говорю, что завтра вас брошу, но всякое бывает", — сказал он.
Самопровозглашенный лидер страны добавил, что он "не вечен", а после завершения карьеры "начнет жизнь в какой-то деревне".
Как известно, Лукашенко находится у власти уже 30 лет, а следующие выборы президента в стране состоятся летом 2025 года, однако пока не назначена точная дата их проведения.
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