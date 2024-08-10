Білорусь стягує військову техніку до кордонів з Україною

Білорусь перекидає РСЗВ "Полонез" та "Іскандери" у прикордонні з Україною райони
Президент Білорусі Олександр Лукашенко дав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках. Ракетні комплекси "Іскандер" та системи РСЗВ "Полонез" отримали завдання пересування у призначені райони.
Про це повідомило видання БЕЛТА із посиланням на заяву міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна у суботу 10 серпня.
Білорусь стягує техніку до українських кордонів
"Головнокомандувач Збройними Силами віддав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках", — сказав міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.
За словами Хреніна, "Полонез" і "Іскандер" отримали завдання на здійснення маршів у призначені райони.
"Військові частини сил спеціальних операцій, сухопутних військ, ракетних військ, зокрема реактивні системи "Полонез" і комплекси "Іскандер" отримали завдання на здійснення маршів у призначені райони", — сказав Хренін.
Також здійснено нарощування сил і засобів зенітно-ракетних та радіотехнічних військ, а також авіації.
Читайте Новини.LIVE!