Білорусь стягує військову техніку до кордонів з Україною

РСЗВ "Полонез". Фото: Міністерство оборони Республіки Білорусь

Президент Білорусі Олександр Лукашенко дав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках. Ракетні комплекси "Іскандер" та системи РСЗВ "Полонез" отримали завдання пересування у призначені райони.

Про це повідомило видання БЕЛТА із посиланням на заяву міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна у суботу 10 серпня.

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"Головнокомандувач Збройними Силами віддав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках", — сказав міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.

За словами Хреніна, "Полонез" і "Іскандер" отримали завдання на здійснення маршів у призначені райони.

"Військові частини сил спеціальних операцій, сухопутних військ, ракетних військ, зокрема реактивні системи "Полонез" і комплекси "Іскандер" отримали завдання на здійснення маршів у призначені райони", — сказав Хренін.

Також здійснено нарощування сил і засобів зенітно-ракетних та радіотехнічних військ, а також авіації.