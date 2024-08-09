Канада ввела санкції проти підприємств ОПК Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: Reuters

Канада у п'ятницю, 9 серпня, розширила перелік санкції проти Білорусі. Так, обмеження тепер стосуються підприємств оборонно-промислового комплексу країни.

Про це пише пресслужба МЗС Канади.

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Санкції Канади проти Білорусі

За словами очільниці МЗС Мелані Джолі, Канада запроваджує санкції проти 10 фізичних та шести юридичних осіб Білорусі. Вони підпадають під обмеження у зв'язку з четвертою річницею фальсифікації президентських виборів.

"У відповідь на їхню причетність до триваючих і систематичних порушень прав людини в Білорусі та підтримку незаконної агресії Росії проти України", — уточнили в МЗС.

До списку підсанкційних осіб входять:

судді, які, грубо порушуючи зобов'язання в галузі прав людини, свавільно засуджували захисників демократії та звичайних громадян за висловлення своєї опозиції до фальсифікованих виборів 2020 року;

особи, які координують військове виробництво в Білорусі у тісній співпраці з Росією.

Там наголосили, що суб'єкти санкцій є частиною білоруського ОПК і беруть участь у виробництві або ремонті військової техніки, яка дозволяє Росії продовжувати війну проти України.

Крім того, обмеження запроваджуються проти державної компанії, яка "придушила" право працівників на мирний протест після фальсифікації виборів у серпні 2020 року.