Канада ввела санкції проти підприємств ОПК Білорусі

Канада запровадила нові санкції проти Білорусі — хто потрапив під обмеження
Канада у п'ятницю, 9 серпня, розширила перелік санкції проти Білорусі. Так, обмеження тепер стосуються підприємств оборонно-промислового комплексу країни.
Про це пише пресслужба МЗС Канади.
Санкції Канади проти Білорусі
За словами очільниці МЗС Мелані Джолі, Канада запроваджує санкції проти 10 фізичних та шести юридичних осіб Білорусі. Вони підпадають під обмеження у зв'язку з четвертою річницею фальсифікації президентських виборів.
"У відповідь на їхню причетність до триваючих і систематичних порушень прав людини в Білорусі та підтримку незаконної агресії Росії проти України", — уточнили в МЗС.
До списку підсанкційних осіб входять:
- судді, які, грубо порушуючи зобов'язання в галузі прав людини, свавільно засуджували захисників демократії та звичайних громадян за висловлення своєї опозиції до фальсифікованих виборів 2020 року;
- особи, які координують військове виробництво в Білорусі у тісній співпраці з Росією.
Там наголосили, що суб'єкти санкцій є частиною білоруського ОПК і беруть участь у виробництві або ремонті військової техніки, яка дозволяє Росії продовжувати війну проти України.
Крім того, обмеження запроваджуються проти державної компанії, яка "придушила" право працівників на мирний протест після фальсифікації виборів у серпні 2020 року.
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