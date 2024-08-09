Канада ввела санкции против предприятий ОПК Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: Reuters

Канада в пятницу, 9 августа, расширила список санкции против Беларуси. Так, ограничения теперь касаются предприятий оборонно-промышленного комплекса страны.

Об этом пишет пресс-служба МИД Канады.

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Санкции Канады против Беларуси

По словам главы МИД Мелани Джоли, Канада вводит санкции против 10 физических и шести юридических лиц Беларуси. Они подпадают под ограничения в связи с четвертой годовщиной фальсификации президентских выборов.

"В ответ на их причастность к продолжающимся и систематическим нарушениям прав человека в Беларуси и поддержку незаконной агрессии России против Украины", — уточнили в МИД.

В список подсанкционных лиц входят:

судьи, которые грубо нарушая обязательства в области прав человека, произвольно судили защитников демократии и обычных граждан за выражение своей оппозиции к фальсифицированным выборам 2020 года;

лица, координирующие военное производство в Беларуси в тесном сотрудничестве с Россией.

Там подчеркнули, что субъекты санкций являются частью белорусского ОПК и участвуют в производстве или ремонте военной техники, позволяющей России продолжать войну против Украины.

Кроме того, ограничения вводятся против государственной компании, которая "подавила" право работников на мирный протест после фальсификации выборов в августе 2020 года.