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Впервые за 30 лет Россия и Китай вернулись к бартерной торговле

8 августа 2024 17:13
Галина Шподарева - редактор
Первое бартерное торговое соглашение между Россией и Китаем может состояться уже осенью
Разгрузка сои из России в порту Хэйхэ в провинции Хэйлунцзян, Китай. Фото: Reuters
Галина Шподарева - редактор

Россия и Китай обсуждают двусторонние бартерные торговые соглашения, первое из которых может состояться уже осенью. Москва и Пекин работают над решением платежных вопросов.

Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на собственные источники в сфере торговли и платежей.

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Подготовка к старту бартерной торговли

Россия и Китай могут начать использовать бартерные торговые схемы, причем заключение сделок в сфере сельского хозяйства ожидаются уже этой осенью, поскольку Москва и Пекин пытаются ограничить использование банковских систем, контролируемых Соединенными Штатами.

Двусторонние задержки платежей были на повестке дня во время майского визита президента Владимира Путина в Китай, и хотя появились обходные пути, такие как использование небольших региональных китайских банков, деятельность которых Вашингтону труднее обнаружить, проблемы с платежами остаются.

Бартерная торговля — какие выгоды для участников

Бартерная торговля позволила бы Москве и Пекину обойти платежные проблемы, уменьшить внимание западных регуляторов к их двусторонним операциям и ограничить валютные риски.

Россия разрабатывает правила для бартерной торговли, и российские источники, с которыми общался Reuters, предполагают, что Китай делает то же самое. Источники, пожелавшие остаться анонимными из-за непубличного характера информации, тесно связаны с двусторонней торговлей.

Топ-менеджер крупного российского банка сообщил, что готовится бартерная схема, но отказался раскрыть детали. Один источник, работающий в сфере платежей, сообщил, что обсуждается торговля с Россией, которая экспортирует продукты питания.

Министерство промышленности и торговли России и Министерство торговли Китая не ответили на вопрос о бартерной торговле товарами.

История бартера

Китай и Россия имеют историю бартерных сделок. В 2019 году Китай согласился обменять пальмовое масло из Малайзии на сумму почти 150 млн долларов на строительные услуги, природные ресурсы, гражданское и оборонное оборудование.

В 2021 году китайская компания экспортировала в Иран автозапчасти на сумму 2 миллиона долларов в обмен на фисташки.
Бартерные сделки между Москвой и Пекином были распространены до распада Советского Союза и продолжались в 1990-х годах, но сделки, которые сейчас обсуждаются, будут первыми примерно за 30 лет, говорят источники.

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