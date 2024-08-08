Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Вперше за 30 років Росія та Китай повернулися до бартерної торгівлі arrow

Вперше за 30 років Росія та Китай повернулися до бартерної торгівлі

8 серпня 2024 17:13
Галина Шподарева - редактор
Перша бартерна торгова угода між Росією та Китаєм може відбутися вже восени
Розвантаження сої з Росії в порту Хейхе в провінції Хейлунцзян, Китай. Фото: Reuters
Галина Шподарева - редактор

Росія та Китай обговорюють двосторонні бартерні торгові угоди, перша з яких може відбутися вже восени. Москва і Пекін працюють над розв'язанням платіжних питань. 

Про це повідомило видання Reuters із посиланням на власні джерела в сфері торгівлі і платежів.

Читайте також:

Підготовка до старту бартерної торгівлі

Росія і Китай можуть почати використовувати бартерні торгові схеми, причому укладення угод у сфері сільського господарства очікуються вже цієї осені, оскільки Москва і Пекін намагаються обмежити використання банківських систем, контрольованих Сполученими Штатами.

Двосторонні затримки платежів були на порядку денному під час травневого візиту президента Владіміра Путіна до Китаю, і хоча з'явилися обхідні шляхи, такі як використання невеликих регіональних китайських банків, діяльність яких Вашингтону важче виявити, проблеми з платежами залишаються.

Бартерна торгівля — які вигоди для учасників

Бартерна торгівля дозволила б Москві та Пекіну обійти платіжні проблеми, зменшити увагу західних регуляторів до їхніх двосторонніх операцій і обмежити валютні ризики.

Росія розробляє правила для бартерної торгівлі, і російські джерела, з якими спілкувався Reuters, припускають, що Китай робить те ж саме.
Джерела, які побажали залишитися анонімними через непублічний характер інформації, тісно пов'язані з двосторонньою торгівлею.

Топменеджер великого російського банку повідомив, що готується бартерна схема, але відмовився розкрити деталі. Одне джерело, яке працює у сфері платежів, повідомило, що обговорюється торгівля з Росією, яка експортує харчові продукти.

Міністерство промисловості і торгівлі Росії та Міністерство торгівлі Китаю не відповіли на запитання про бартерну торгівлю товарами.

Історія бартеру

Китай і Росія мають історію бартерних угод. У 2019 році Китай погодився обміняти пальмову олію з Малайзії на суму майже $150 млн на будівельні послуги, природні ресурси, цивільне та оборонне обладнання.

У 2021 році китайська компанія експортувала до Ірану автозапчастини на суму 2 мільйони доларів в обмін на фісташки.
Бартерні угоди між Москвою і Пекіном були поширені до розпаду Радянського Союзу і продовжувалися в 1990-х роках, але угоди, які зараз обговорюються, будуть першими приблизно за 30 років, кажуть джерела.

Також важливі новини дня по темі:

 

санкції проти Росії санкції Китай торгівля Москва бізнес Росія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:17 Український військовополонений повідомив про жахливі умови в російських таборах

17:17 Розвідка НАТО над Чорним морем продовжується

17:13 Вперше за 30 років Росія та Китай повернулися до бартерної торгівлі

Text

17:11 Воїн 3-ї ОШБр пояснив, що необхідно для війська, аби мати перевагу над ворогом

17:07 Якими законами регулюються нарахування та виплати військовим

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

17:04 У Херсоні пролунали вибухи

16:39 Побив кондуктора та пасажирку — в Одесі затримали учасника скандалу у тролейбусі

16:34 Виїзд за кордон неповнолітніх хлопців — чи треба приписне із ТЦК

16:31 Росіянку Ісінбаєву виключили зі списку членів МОК — деталі

Text

16:30 Мер Конотопа прокоментував ситуацію з "пластиліновим" асфальтом

17:17 Український військовополонений повідомив про жахливі умови в російських таборах

17:17 Розвідка НАТО над Чорним морем продовжується

17:13 Вперше за 30 років Росія та Китай повернулися до бартерної торгівлі

17:07 Якими законами регулюються нарахування та виплати військовим

17:04 У Херсоні пролунали вибухи

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

16:39 Побив кондуктора та пасажирку — в Одесі затримали учасника скандалу у тролейбусі

16:34 Виїзд за кордон неповнолітніх хлопців — чи треба приписне із ТЦК

16:31 Росіянку Ісінбаєву виключили зі списку членів МОК — деталі

16:05 Екстрені відключення світла на Одещині — коли почнуть застосовуватися сьогодні

16:04 Біженцям у Словаччині змінили правила оформлення тимчасового захисту

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

5 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

Text

17:11 Воїн 3-ї ОШБр пояснив, що необхідно для війська, аби мати перевагу над ворогом

Text

16:30 Мер Конотопа прокоментував ситуацію з "пластиліновим" асфальтом

Text

16:15 Військовий психолог заявив, що багатьох інструкторів із навчальних полігонів відправили на війну

Text

15:27 Лікар-інфекціоніст дав поради, як вберегти себе від нового штаму коронавірусу

Text

13:34 Воювати будуть всі — військовий психолог впевнений, що доведеться мобілізувати українців з 18 років

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

13:05 Прориви вглиб Курська та переговори з Росією — ефір День.LIVE

Text

08:00 Захід підтримав бої у Курській області та які проблеми виникли в окупантів у Криму — ефір Ранок.LIVE

Text

01:23 Нардеп розповів, коли бійці "Українського легіону" зможуть приєднатися до ЗСУ

7 серпня 2024
Text

23:58 Україна не готова до зими — експерт заявив, що 85% тепломереж потребують заміни

Text

22:52 Як проходять навчання в Третій штурмовій бригаді — ексклюзив від Новини.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

26 липня 2024

13:32 Чи скасують підвищення цін на електрику — відповідь Зеленського