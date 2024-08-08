Перша бартерна торгова угода між Росією та Китаєм може відбутися вже восени

Розвантаження сої з Росії в порту Хейхе в провінції Хейлунцзян, Китай. Фото: Reuters

Росія та Китай обговорюють двосторонні бартерні торгові угоди, перша з яких може відбутися вже восени. Москва і Пекін працюють над розв'язанням платіжних питань.

Про це повідомило видання Reuters із посиланням на власні джерела в сфері торгівлі і платежів.

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Підготовка до старту бартерної торгівлі

Росія і Китай можуть почати використовувати бартерні торгові схеми, причому укладення угод у сфері сільського господарства очікуються вже цієї осені, оскільки Москва і Пекін намагаються обмежити використання банківських систем, контрольованих Сполученими Штатами.

Двосторонні затримки платежів були на порядку денному під час травневого візиту президента Владіміра Путіна до Китаю, і хоча з'явилися обхідні шляхи, такі як використання невеликих регіональних китайських банків, діяльність яких Вашингтону важче виявити, проблеми з платежами залишаються.

Бартерна торгівля — які вигоди для учасників

Бартерна торгівля дозволила б Москві та Пекіну обійти платіжні проблеми, зменшити увагу західних регуляторів до їхніх двосторонніх операцій і обмежити валютні ризики.

Росія розробляє правила для бартерної торгівлі, і російські джерела, з якими спілкувався Reuters, припускають, що Китай робить те ж саме.

Джерела, які побажали залишитися анонімними через непублічний характер інформації, тісно пов'язані з двосторонньою торгівлею.

Топменеджер великого російського банку повідомив, що готується бартерна схема, але відмовився розкрити деталі. Одне джерело, яке працює у сфері платежів, повідомило, що обговорюється торгівля з Росією, яка експортує харчові продукти.

Міністерство промисловості і торгівлі Росії та Міністерство торгівлі Китаю не відповіли на запитання про бартерну торгівлю товарами.

Історія бартеру

Китай і Росія мають історію бартерних угод. У 2019 році Китай погодився обміняти пальмову олію з Малайзії на суму майже $150 млн на будівельні послуги, природні ресурси, цивільне та оборонне обладнання.

У 2021 році китайська компанія експортувала до Ірану автозапчастини на суму 2 мільйони доларів в обмін на фісташки.

Бартерні угоди між Москвою і Пекіном були поширені до розпаду Радянського Союзу і продовжувалися в 1990-х роках, але угоди, які зараз обговорюються, будуть першими приблизно за 30 років, кажуть джерела.