Треба створювати відразу декілька напрямків тиску на РФ, включаючи дипломатію та військовий тиск

Центральний банк РФ. Фото: Reuters

Неможливо лише в один спосіб змусити Росію відчути на собі санкції. Тим більше, що РФ вдається посилювати економіку та вдало торгувати своєю нафтою, заробляючи гроші на війну.

Про це в інтерв'ю Вечір.LIVE 6 серпня, у вівторок заявив капітан першого рангу ВМС США Табах Юрій Гаррі.

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На його думку, питання такого масштабу не вирішуються окремо тільки шляхом санкцій, тим більше, що РФ намагається їх постійно обійти та іноді доволі вдало.

Тут має працювати цілий комплекс дій, серед яких не тільки економічні обмеження для агресора, але й механізми тиску дипломатії, політиків і, найголовніше, військовий тиск на Росію.

"Треба створювати коаліції, і, звісно ж, економічно треба боротися. Поки ми не зможемо це все створити, зібратися всі разом і одним ударом це припинити, включно з дипломатичними та політичними силами, усі спроби будуть марними", — зазначив в інтерв'ю Табах Юрій Гаррі.