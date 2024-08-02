Санкції проти Росії — заблокують YouTube, Google, Android і iOS

Офіс Google. Фото: Depositphotos

У Росії заблокують такі сервіси, як YouTube, Google, Android та iOS. Бізнеси та науковців закликають перейти на альтернативні платформи.

Про це повідомив депутат Держдуми РФ Олексій Діденко пишуть росЗМІ.

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У Росії заблокують популярні сервіси

Найближчим часом у Росії буде заблоковано популярні сервіси YouTube, Google, Android і iOS. Діденко зазначив, що ці дії не є ініціативою російської сторони. Представникам бізнесу та науковцям рекомендується перейти на інші платформи.

"Скоро Google буде заблоковано, а разом із ним і Google Android. Також буде заблоковано IOS, і це станеться не з нашої ініціативи. Держслужбовцям і чиновникам уже давно заборонено користуватися цими платформами, особливо тим, хто має доступ до конфіденційної інформації", — сказав депутат.

Він порекомендував представникам бізнесу та науковцям перейти на інші платформи.

"Це був перший натяк на те, що вам потрібно перейти на інші платформи. Ми рекомендуємо представникам бізнесу і вченим перейти на інші платформи", — зазначив парламентар.

Діденко зазначив, що ніякої "трагедії" не трапилося, коли росіяни втратили доступ до "Нетфліксу".

"Хтось, звісно, висловив своє невдоволення, поцокав язиком, але з часом усі заспокоїлися. Зараз ми стикаємося з обмеженнями, і ми теж будемо змушені їх запровадити. Це очевидно. Не потрібно думати, що хтось скаже щось проти і на це орієнтуватимуться інші", — пояснив депутат Держдуми РФ.