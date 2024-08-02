Санкции против России – заблокируют YouTube, Google, Android и iOS

Офис Google. Фото: Depositphotos

В России заблокируют такие сервисы как YouTube, Google, Android и iOS. Бизнесы и ученых призывают перейти на альтернативные платформы.

Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Алексей Диденко, пишут РосСМИ.

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В ближайшее время в России будут заблокированы популярные сервисы YouTube, Google, Android и iOS. Диденко отметил, что эти действия не являются инициативой российской стороны. Представителям бизнеса и ученым рекомендуется перейти на другие платформы.

"Скоро Google будет заблокирован, а вместе с ним и Google Android. Также будет заблокирован IOS, и это произойдет не по нашей инициативе. Госслужащим и чиновникам уже давно запрещено пользоваться этими платформами, особенно имеющим доступ к конфиденциальной информации", — сказал депутат.

Он порекомендовал представителям бизнеса и ученым перейти на другие платформы.

"Это был первый намек на то, что вам нужно перейти на другие платформы. Мы рекомендуем представителям бизнеса и ученым перейти на другие платформы", — отметил парламентарий.

Диденко отметил, что никакой "трагедии" не произошло, когда россияне потеряли доступ к "Нетфликсу".

"Кто-то, конечно, выразил свое недовольство, поцокал языком, но со временем все успокоились. Сейчас мы сталкиваемся с ограничениями, и мы тоже будем вынуждены их ввести. Это очевидно. Не нужно думать, что кто-то скажет что-нибудь против и на это будут ориентироваться другие", — объяснил депутат Госдумы РФ.