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Индонезия впервые за многие годы начала закупать дешевую российскую нефть

23 июля 2024 11:51
Катерина Османская - Редактор
Кто покупает российскую нефть – Индонезия впервые за многие годы хочет дешево получать черное золото РФ
Работник "Роснефти". Фото: пресс-служба ведомства РФ
Катерина Османская - Редактор

Индонезийский государственный нефтеперерабатывающий завод Pertamina добавил российские сорта нефти в свои тендерные списки на покупку сырой нефти в сентябре. В последний раз Индонезия покупала нефть у РФ более десяти лет назад.

Об этом сообщает Reuters.

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Агентство отметило, что Pertamina годами не покупала российскую нефть, шагнув назад с начала российско-украинского военного конфликта в 2022 году, хотя Индонезия не присоединилась к санкциям Запада против России. В последний раз компания покупала ESPO Blend и Sokol oil у России более десяти лет назад.

"Pertamina запросила российскую нефть Urals вместе с кислыми сортами Kirkuk, Jubilee, Al Shakheen и другими для поступления на НПЗ Cilacap 15-17 сентября. Кроме того, компания также запрашивала нефть Sokol среди сладких сортов нефти, таких как Azeri BTC, El Sharara, Qua Iboe и другие для прибытия на Cilacap 18-20 сентября. Согласно тендеру "Сокол" должен поставляться только на условиях CFR или только в порту (DAP)", — говорится в материале. 

Ссылаясь на анонимные источники, издание сообщило, что один из тендеров был закрыт на прошлой неделе, а другой в понедельник, 22 июля. Результаты еще не объявлены. В то же время другой источник, знакомый с планами Pertamina, добавил, что компания может покупать российскую нефть только в том случае, если она будет продана по ограничению цены.

"Лимит позволяет западным грузоотправителям и страховщикам участвовать в торговле российской нефтью при условии, что нефть продается по цене менее 60 долларов за баррель", — отметил Reuters.

Также известно, что представитель нефтеперерабатывающего подразделения Pertamina заявил, что компания будет закупать сырую нефть, соответствующую спецификациям ее нефтеперерабатывающего завода, соблюдая все соответствующие нормы.

Напомним, западные санкции остановили работу более 50 российских нефтяных танкеров. Раньше они использовались для экспорта нефти по всему миру.

После такого давления Москва создала "теневой флот" танкеров для транспортировки сжиженного газа по всему миру. Эксперты считают, что таким образом РФ готовится к ужесточению торговых ограничений.

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