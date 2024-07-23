Хто купує російську нафту - Індонезія вперше за багато років хоче дешево отримувати чорне золото РФ

Працівник "Роснафти". Фото: пресслужба відомства РФ

Індонезійський державний нафтопереробний завод Pertamina додав російські сорти нафти до своїх тендерних списків на купівлю сирої нафти у вересні. Востаннє Індонезія купувала нафту у РФ понад десять років тому.

Про це повідомляє Reuters.

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Агентство зазначило, що Pertamina роками не купувала російську нафту, зробивши крок назад з початку російсько-українського військового конфлікту у 2022 році, хоча Індонезія не приєдналася до санкцій Заходу проти Росії. Востаннє компанія купувала ESPO Blend і Sokol oil у Росії понад десять років тому.

"Pertamina запросила російську нафту Urals разом із кислими сортами Kirkuk, Jubilee, Al Shakheen та іншими для надходження на НПЗ Cilacap 15-17 вересня. Крім того, компанія також запитувала нафту Sokol серед солодких сортів нафти, таких як Azeri BTC, El Sharara, Qua Iboe та інші для прибуття на Cilacap 18-20 вересня. Відповідно до тендеру "Сокіл" має постачатися лише на умовах CFR або лише в порту (DAP)", — йдеться у матеріалі.

Посилаючись на анонімні джерела, видання повідомило, що один із тендерів був закритий минулого тижня, а інший — у понеділок, 22 липня. Результати ще не оголошені. Водночас інше джерело, яке знайоме з планами Pertamina, додало, що компанія може купувати російську нафту лише в тому випадку, якщо вона буде продана за обмеженням ціни.

"Ліміт дозволяє західним вантажовідправникам і страховикам брати участь у торгівлі російською нафтою за умови, що нафта продається за ціною менш як 60 доларів за барель", — відмітив Reuters.

Також відомо, що представник нафтопереробного підрозділу Pertamina заявив, що компанія закуповуватиме сиру нафту, яка відповідає специфікаціям її нафтопереробного заводу, дотримуючись усіх відповідних норм.

Нагадаємо, західні санкції зупинили роботу понад 50 російських нафтових танкерів. Раніше вони використовувалися для експорту нафти по всьому світу.

Після такого тиску Москва створила "тіньовий флот" танкерів для транспортування скрапленого газу по всьому світу. Експерти вважають, що таким чином РФ готується до посилення торговельних обмежень.