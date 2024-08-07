Надо создавать сразу несколько направлений давления на РФ, включая дипломатию и военное давление.

Центральный банк РФ. Фото: Reuters

Невозможно только одним способом заставить Россию почувствовать на себе санкции. Тем более, что РФ удается усиливать экономику и удачно торговать своей нефтью, зарабатывая деньги на войну.

Об этом в интервью Вечер.LIVE 6 августа, во вторник заявил капитан первого ранга ВМС США Табах Юрий Гарри.

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По его мнению, вопросы такого масштаба не решаются отдельно только путем санкций, тем более что РФ пытается их постоянно обойти и иногда достаточно успешно.

Здесь должен работать целый комплекс действий, среди которых не только экономические ограничения для агрессора, но и механизмы давления дипломатии, политиков и главное военное давление на Россию.

"Нужно создавать коалиции, и, конечно же, экономически надо бороться. Пока мы не сможем это все создать, собраться все вместе и одним ударом это прекратить, включая дипломатические и политические силы, все попытки будут тщетными", — отметил в интервью Табах Юрий Гарри.