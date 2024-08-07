Надо создавать сразу несколько направлений давления на РФ, включая дипломатию и военное давление.

Санкции против России не работают — капитан первого ранга ВМС США знает, что делать
Невозможно только одним способом заставить Россию почувствовать на себе санкции. Тем более, что РФ удается усиливать экономику и удачно торговать своей нефтью, зарабатывая деньги на войну.
Об этом в интервью Вечер.LIVE 6 августа, во вторник заявил капитан первого ранга ВМС США Табах Юрий Гарри.
Какой есть рецепт, чтобы санкции заработали
По его мнению, вопросы такого масштаба не решаются отдельно только путем санкций, тем более что РФ пытается их постоянно обойти и иногда достаточно успешно.
Здесь должен работать целый комплекс действий, среди которых не только экономические ограничения для агрессора, но и механизмы давления дипломатии, политиков и главное военное давление на Россию.
"Нужно создавать коалиции, и, конечно же, экономически надо бороться. Пока мы не сможем это все создать, собраться все вместе и одним ударом это прекратить, включая дипломатические и политические силы, все попытки будут тщетными", — отметил в интервью Табах Юрий Гарри.
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