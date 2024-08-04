Росія значно знизила постачання нафти своїм замовникам через морські порти

Нафта у відрі. Ілюстративне фото: Reuters

Російський експорт сирої нафти з ключових західних портів у липні впав до 19-місячного мінімуму, що спричинило загальне зниження потоків морської нафти в усьому світі. Минулого місяця глобальні поставки впали приблизно на 586 000 барелів на день.

Про це свідчать дані відстеження танкерів, які зібрала та опублікувала 3 серпня, у суботу видання Bloomberg.

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В яку країну постачання знизилось найбільше

За даними аналітиків редакції, загальний потік до Китаю впав більш ніж на 1,4 мільйона барелів на день, що є найбільшим спостережуваним падінням цього року, хоча цифри можуть змінитися.

Збільшення з боку провідних експортерів Саудівської Аравії та США допомогло компенсувати менше постачання з Росії, Бразилії, Венесуели та Катару.

Рівень постачання нафти різними країнами щоденно. Дані: Bloomberg

Російський експорт — головним чином флагманського сорту Urals — з балтійських портів Приморськ і Усть-Луга, а також Новоросійська на Чорному морі, минулого місяця впав майже до 1,8 мільйона барелів на день. Це порівняно з 2,2 мільйонами, зафіксованими в червні.

Окремий аналіз цього тижня показав, що загальний експорт сирої нафти морем країни є найнижчим майже за рік, а постачання з балтійських портів – найнижчими з грудня 2022 року.