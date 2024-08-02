Китайсько-бразильський план завершення війни в Україні має позитивну реакцію у 110 країнах

Представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей. Фото: AP

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що китайсько-бразильський план щодо завершення війни Росії проти України отримав "позитивну реакцію" у понад 110 країн світу. Заява оприлюднена 1 серпня після поїздки спеціального представника уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуея до Бразилії.

Про це повідомляє МЗС Китаю.

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"Китай і Бразилія спільно оприлюднили "консенсус з шести пунктів" щодо сприяння політичному вирішенню української кризи, на який позитивно відреагували понад 110 країн. Китай готовий і надалі посилювати комунікацію та координацію з Бразилією для спільного просування остаточного політичного вирішення української кризи", — йдеться у заяві.

На початку травня відбулася серія візитів Лі Хуея до країн так званого Глобального Півдня. За результатами поїздок Китай підготував новий "мирний" план, який складається з шести пунктів. Ці так звані мирні ініціативи передбачають таке:

дотримуватись "трьох принципів" для охолодження ситуації: зупинення воєнних дій, незагострення конфлікту і нерозповсюдження його на нові території;

визнання того факту, що діалог та перемовини — єдиний можливий спосіб вирішення кризи;

сторони конфлікту повинні уникати нападів на цивільних осіб і цивільні обʼєкти, захищати жінок, дітей та інших жертв конфлікту, а також поважати основні права військовополонених;

протидіяти використанню ядерної, біологічної та хімічної зброї, запобігати розповсюдженню ядерної зброї та уникати ядерних криз;

протидіяти збройним нападам на мирні ядерні обʼєкти;

спільно підтримувати міжнародну співпрацю в енергетиці, фінансах, торгівлі зерном, транспорті тощо, спільно підтримувати безпеку ключової інфраструктури, такої як нафто- та газопроводи, енергетичні об’єкти та підводні оптичні кабелі, а також забезпечувати стабільність глобальної системи постачання.

Раніше Китай пропонував план з 12 пунктів, зокрема, з нового зникло положення про повагу до територіальної цілісності "всіх країн".

Нагадаємо, у липні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба перебував з візитом у Китаї. Він анонсував розлогі, детальні та предметні переговори з китайським колегою Ван Ї щодо шляхів до справедливого миру.

Народний депутат Олег Дунда заявив, що Китай не просто так запросив Дмитра Кулебу. Це свідчить про наміри КНР знайти найшвидший шлях для закінчення війни в Україні, бо він в ньому зацікавлений.

Також ми писали про те, що Кулеба у Китаї заявив, що Україна відкрита до переговорів з Росією.