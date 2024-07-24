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Кулеба у Китаї заявив, що Україна відкрита до переговорів з Росією

24 липня 2024 13:53
Галина Шподарева - редактор
Візит Кулеби до Китаю — які теми обговорюватися
Дмитро Кулеба та Ван Ї на переговорах в Китаї. Фото: МЗС України
Галина Шподарева - редактор

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї в місті Гуанчжоу 24 липня. Головною темою обговорень став пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні сталого і справедливого миру. 

Про це повідомили пресслужба Міністерства закордонних справ України

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Дмитро Кулеба: справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю
Дмитро Кулеба на переговорах в Китаї. Фото: МЗС України

Переговори в Китаї

Дмитро Кулеба довів послідовну позицію України, яка полягає в готовності вести переговорний процес з російською стороною на певному етапі, коли Росія буде готова вести переговори доброчесно, але наголосив, що наразі такої готовності з російського боку не спостерігається.

"Переконаний, що справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю, а роль Китаю як глобальної сили миру є важливою", — зазначив Кулеба.

Міністр Кулеба наголосив, що "російська агресія зруйнувала мир і загальмувала розвиток, а кожен новий день війни тягне за собою нові порушення гуманності та подальшу ерозію справедливості. Тому потрібно завершити війну проти України, відновити мир і прискорити відновлення нашої держави".

Результати Саміту миру

Міністр окремо поінформував колегу про результати Саміту миру в Швейцарії та розʼяснив логіку подальших кроків у впровадженні Формули миру як шляху до справедливого завершення російської агресії. Також Кулеба нагадав, що нещодавно Україна розпочала переговори про вступ до Європейського Союзу і це рішення є незворотним.

"Пропоную сьогодні обговорити наші двосторонні відносини зокрема через призму майбутнього членства України в ЄС та відносин Китаю з Європою", — зазначив глава української дипломатії. 

Дмитро Кулеба: справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю
Переговори в Китаї. Фото: МЗС України

Нагадаємо, як заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, Пекін дуже зацікавлений співпрацею з Києвом і саме таким гарною ознакою початку налагодження стосунків може стати візит міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до Китаю. 

Раніше ми писали, що речник МЗС Китаю Лінь Цзянь відреагував на російський ракетний удар по медзакладу "Охматдит" 8 липня, закликавши Росію та Україну уникати дій, які можуть призвести до ескалації.

Водночас нещодавно держсекретар компартії Китаю Сі Цзіньпінь проводив зустріч з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, обговоривши, зокрема, війну в Україні та конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС.

Дмитро Кулеба війна Китай переговори Україна політики світ війна в Україні Росія

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