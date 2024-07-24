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Кулеба в Китае заявил, что Украина открыта для переговоров с Россией

24 июля 2024 13:53
Галина Шподарева - редактор
Визит Кулебы в Китай — какие темы обсуждаться
Дмитрий Кулеба и Ван И на переговорах в Китае. Фото: МИД Украины
Галина Шподарева - редактор

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ваном И в городе Гуанчжоу 24 июля. Главной темой обсуждений стал поиск путей прекращения российской агрессии и возможной роли Китая в достижении устойчивого и справедливого мира.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

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Дмитрий Кулеб на переговорах в Китае. Фото: МИД Украины

Переговоры в Китае

Дмитрий Кулеба доказал последовательную позицию Украины, которая заключается в готовности вести переговорный процесс с российской стороной на определенном этапе, когда Россия будет готова вести переговоры добропорядочно, но отметил, что пока такой готовности с российской стороны не наблюдается.

"Убежден, что справедливый мир в Украине соответствует стратегическим интересам Китая, а роль Китая как глобальной силы мира является важной", — отметил Кулеба.

Министр Кулеба отметил, что "российская агрессия разрушила мир и затормозила развитие, а каждый новый день войны влечет за собой новые нарушения гуманности и дальнейшую эрозию справедливости. Поэтому нужно завершить войну против Украины, восстановить мир и ускорить восстановление нашего государства".

Результаты Саммита мира

Министр отдельно проинформировал коллегу о результатах Саммита мира в Швейцарии и разъяснил логику дальнейших шагов во внедрении Формулы мира как пути к справедливому завершению российской агрессии. Также Кулеба напомнил, что недавно Украина начала переговоры о вступлении в Европейский Союз и это решение является необратимым.

"Предлагаю сегодня обсудить наши двусторонние отношения в частности через призму будущего членства Украины в ЕС и отношений Китая с Европой", — отметил глава украинской дипломатии. 

Дмитрий Кулеба: справедливый мир в Украине отвечает стратегическим интересам Китая
Переговоры в Китае. Фото: МИД Украины

Напомним, как заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, Пекин очень заинтересован сотрудничеством с Киевом и именно таким хорошим признаком начала налаживания отношений может стать визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Китай.

Ранее мы писали, что спикер МИД Китая Линь Цзянь отреагировал на российский ракетный удар по медучреждению "Охматдет" 8 июля, призвав Россию и Украину избегать действий, которые могут привести к эскалации.

В то же время, недавно госсекретарь компартии Китая Си Цзиньпинь проводил встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, обсудив, в частности, войну в Украине и конфликт между Израилем и ХАМАС.

Дмитрий Кулеба война Китай переговоры Украина политики мир война в Украине Россия

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