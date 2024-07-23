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Кулеба прибув до Китаю і назвав головні теми переговорів

23 липня 2024 17:02
Катерина Османська - Редактор
Візит Кулеби до Китаю - міністр назвав головні теми переговорів
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Фото: facebook/dmytro.kuleba/
Катерина Османська - Редактор

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у вівторок, 23 липня, прибув з візитом до Китаю. Він анонсував розлогі, детальні та предметні переговори з китайським колегою Ван Ї щодо шляхів до справедливого миру.

Про це Кулеба повідомив у своєму Instagram

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Візит Кулеби до Китаю 

"Усім привіт з Китаю. У розвиток контактів лідерів України президента Володимира Зеленського та КНР Сі Цзіньпіна, здійснюю перший візит українського високопосадовця до Китаю з початку повномасштабної агресії Росії проти України. Це також перший двосторонній візит міністра закордонних справ України до КНР з 2012 року", — заявив міністр. 

Кулеба зазначив, що попереду розлогі, детальні та предметні переговори з китайським колегою Ван Ї щодо шляхів до справедливого миру. Він наголосив, що сторони мають уникати конкуренції мирних планів і дуже важливо, що Київ та Пекін ведуть прямий діалог та обмін позиціями. 

"Обговоримо і двосторонні відносини. Переконаний, що після того, як Україна почала переговори про вступ до Євросоюзу, Китаю варто поглянути на відносини з нашою державою крізь призму своїх стратегічних відносин з Європою", — додав очільник українського МЗС. 

Нагадаємо, на початку липня Кулеба провів телефонну розмову з новим прем'єром Британії Стармером. Міністр висловив вдячність своєму колезі за підтвердження підтримки Великою Британією України в усіх сферах. 

Дмитро Кулеба поїздки Китай переговори війна в Україні

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