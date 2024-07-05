Розмова Кулеби та Стармера - що обговорили політики

Голова МЗС Дмитро Кулеба. Фото: РБК-Україна

Лідер Лейбористської партії Кір Стармер у п'ятницю, 5 липня, офіційно став новим прем'єр-міністром Великої Британії. Голова МЗС України Дмитро Кулеба вже провів з ним телефонну розмову.

Про це Кулеба повідомив в X.

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"Я щойно розмовляв із новопризначеним міністром закордонних справ Великобританії Кіром Стармером

і привітав його з вступом на посаду британської дипломатії", — йдеться у повідомленні.

Кулеба висловив вдячність своєму колезі за підтвердження підтримки Великою Британією України в усіх сферах. Політики обговорили наступні кроки у двосторонніх відносинах країн та приділили особливу увагу майбутньому саміту НАТО у Вашингтоні.

"Міністр закордонних справ прийняв моє запрошення відвідати Україну", — додав він.

Скриншот допису Кулеби

Нагадаємо, лейбористська партія Кіра Стармера виграла парламентські вибори у Великій Британії. А король Чарльз III офіційно призначив Стармера на посаду.

Крім того, Стармер оголосив новий склад британського уряду, до якого увійшли прихильники допомоги Україні.