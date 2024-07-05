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Кулеба провів телефонну розмову з новим прем'єром Британії Стармером

5 липня 2024 20:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Розмова Кулеби та Стармера - що обговорили політики
Голова МЗС Дмитро Кулеба. Фото: РБК-Україна
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Лідер Лейбористської партії Кір Стармер у п'ятницю, 5 липня, офіційно став новим прем'єр-міністром Великої Британії. Голова МЗС України Дмитро Кулеба вже провів з ним телефонну розмову.

Про це Кулеба повідомив в X.

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Кулеба провів розмову з Стармером

"Я щойно розмовляв із новопризначеним міністром закордонних справ Великобританії Кіром Стармером
і привітав його з вступом на посаду британської дипломатії", — йдеться у повідомленні.

Кулеба висловив вдячність своєму колезі за підтвердження підтримки Великою Британією України в усіх сферах. Політики обговорили наступні кроки у двосторонніх відносинах країн та приділили особливу увагу майбутньому саміту НАТО у Вашингтоні.

"Міністр закордонних справ прийняв моє запрошення відвідати Україну", — додав він.

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Скриншот допису Кулеби

Нагадаємо, лейбористська партія Кіра Стармера виграла парламентські вибори у Великій Британії. А король Чарльз III офіційно призначив Стармера на посаду.

Крім того, Стармер оголосив новий склад британського уряду, до якого увійшли прихильники допомоги Україні.

Дмитро Кулеба Україна Велика Британія Кір Стармер

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