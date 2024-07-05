Кір Стармер новий прем'єр Британії — все, що про нього відомо

Зустріч Кіра Стармера та Черльза ІІІ. Фото: PA

Лідер лейбористської партії Великої Британії Кір Стармер у п'ятницю, 5 липня, офіційно став 58-м прем'єр-міністром країни. На посаду його вже офіційно призначив король Чарльз III.

Про це повідомляє BBC.

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Як повідомляється, монарх запросив нового главу Бейкер-стріт сформувати та очолити новий уряд після переконливої перемоги на парламентських виборах.

Видання пише, що Стармер другий прем’єр за час Чарльза ІІІ, і перший, якого король призначив особисто, оскільки його попередника Ріші Сунака призначала два роки тому покійна Єлизавета ІІ.

Хто такий Кір Стармер

Як заявляє BBC — Стармер дев'ять років у політиці, з 2015 року працював у першій команді колишнього лідера Лейбористської партії Джеремі Корбіна, як його тіньовий секретар з брекзиту, і виступав за те, щоб провести другий референдум щодо членства в ЄС.

Чотири роки тому Стармер змінив Корбіна на посаді лідера лейбористів. З цього моменту він прагнув повернути партію на центристські позиції, зробивши її таким чином більш виборною. Лейбористи перебували в опозиції 14 років.

Кір Стармер у Гостомелі. Джерело: BBC

Зараз Стармеру 61 рік. До повномасштабного вторгнення в Україну він закликав до масштабних економічних санкцій проти Кремля. До України Стармер приїздив торік в лютому 2023 року, де особисто запевняв, що за його уряду підтримка Києва з боку Британії не зменшиться. Він також підтримав ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна, та активно виступає за те, щоб російського президента судили в Гаазі.

Нагадаємо, у п'ятницю, 5 липня, лейбористська партія Кіра Стармера виграла парламентські вибори у Великій Британії.

До привітань вже долучився президент України Володимир Зеленський, який розраховує на плідну співпрацю з новим урядом Британії.

Натомість колишній глава уряду країни, Ріші Сунак, вже офіційно подав у відставку.