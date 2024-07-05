Ріші Сунак оголосив про відставку з посади прем'єр-міністра Британії

Прем'єр Британії Ріші Сунак. Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак офіційно подав у відставку. Він наголосив, що віддав цій роботі всі свої сили.

Про це Ріші Сунак сказав під час промови на Даунінг-стріт у п'ятницю, 5 липня, передає The Guardian.

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Сунак залишив посаду лідера Консервативної партії. Він офіційно запропонував королю Чарльзу ІІІ свою відставку після того, як його консерватори зазнали найбільшої поразки на парламентських виборах Британії за останні 190 років.

"Я хотів би сказати, перш за все, мені шкода. Я віддав цій роботі всі сили. Я почув ваш гнів, ваше розчарування, і я беру на себе відповідальність за цю втрату. Для мене велика честь бути вашим прем'єр-міністром, це найкраща країна у світі", — наголосив Сунак.

Очікується, що новим прем'єром може стати лідер лейбористів Кір Стармер.

Нагадаємо, у Великій Британії Лейбористська партія отримала достатньо голосів на загальних виборах, щоб зайняти більшість місці у парламенті. Лідер лейбористів Кір Стармер скоріш за все стане прем'єр-міністром і сформує новий уряд.

Також нещодавно Британія анонсувала передачу фінансової допомоги Україні на суму 309 мільйонів доларів. Гроші підуть на відновлення енергетичної сфери та гуманітарні потреби.