Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Прем'єр Британії Сунак офіційно подав у відставку arrow

Прем'єр Британії Сунак офіційно подав у відставку

5 липня 2024 14:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ріші Сунак оголосив про відставку з посади прем'єр-міністра Британії
Прем'єр Британії Ріші Сунак. Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак офіційно подав у відставку. Він наголосив, що віддав цій роботі всі свої сили.

Про це Ріші Сунак сказав під час промови на Даунінг-стріт у п'ятницю, 5 липня, передає The Guardian.

Читайте також:

Відставка прем'єра Британії

Сунак залишив посаду лідера Консервативної партії. Він офіційно запропонував королю Чарльзу ІІІ свою відставку після того, як його консерватори зазнали найбільшої поразки на парламентських виборах Британії за останні 190 років.

"Я хотів би сказати, перш за все, мені шкода. Я віддав цій роботі всі сили. Я почув ваш гнів, ваше розчарування, і я беру на себе відповідальність за цю втрату. Для мене велика честь бути вашим прем'єр-міністром, це найкраща країна у світі", — наголосив Сунак.

Очікується, що новим прем'єром може стати лідер лейбористів Кір Стармер. 

Нагадаємо, у Великій Британії Лейбористська партія отримала достатньо голосів на загальних виборах, щоб зайняти більшість місці у парламенті. Лідер лейбористів Кір Стармер скоріш за все стане прем'єр-міністром і сформує новий уряд.

Також нещодавно Британія анонсувала передачу фінансової допомоги Україні на суму 309 мільйонів доларів. Гроші підуть на відновлення енергетичної сфери та гуманітарні потреби.

Великобританія вибори політики Ріші Сунак відставка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо