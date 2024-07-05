Риши Сунак объявил об отставке с должности премьер-министра Британии

Премьер Великобритании Риши Сунак. Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак официально подал в отставку. Он подчеркнул, что отдал этой работе все свои силы.

Об этом Риши Сунак сказал во время речи на Даунинг-стрит в пятницу, 5 июля, передает The Guardian.

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Сунак покинул пост лидера Консервативной партии. Он официально предложил королю Чарльзу III свою отставку после того, как его консерваторы потерпели крупнейшее поражение на парламентских выборах Британии за последние 190 лет.

"Я хотел бы сказать, прежде всего, мне жаль. Я отдал этой работе все силы. Я услышал ваш гнев, ваше разочарование, и я беру на себя ответственность за эту потерю. Для меня большая честь быть вашим премьер-министром, это лучшая страна в мире", — подчеркнул Сунак.

Ожидается, что новым премьером может стать лидер лейбористов Кир Стармер.

Напомним, в Великобритании Лейбористская партия получила достаточно голосов на всеобщих выборах, чтобы занять большинство в парламенте. Лидер лейбористов Кир Стармер, скорее всего, станет премьер-министром и сформирует новое правительство.

Также недавно Британия анонсировала передачу финансовой помощи Украине на сумму 309 миллионов долларов. Деньги пойдут на восстановление энергетической сферы и гуманитарные нужды.