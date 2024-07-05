Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Премьер Британии Сунак официально подал в отставку arrow

Премьер Британии Сунак официально подал в отставку

5 июля 2024 14:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Риши Сунак объявил об отставке с должности премьер-министра Британии
Премьер Великобритании Риши Сунак. Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак официально подал в отставку. Он подчеркнул, что отдал этой работе все свои силы.

Об этом Риши Сунак сказал во время речи на Даунинг-стрит в пятницу, 5 июля, передает The Guardian.

Читайте также:

Отставка премьера Великобритании

Сунак покинул пост лидера Консервативной партии. Он официально предложил королю Чарльзу III свою отставку после того, как его консерваторы потерпели крупнейшее поражение на парламентских выборах Британии за последние 190 лет.

"Я хотел бы сказать, прежде всего, мне жаль. Я отдал этой работе все силы. Я услышал ваш гнев, ваше разочарование, и я беру на себя ответственность за эту потерю. Для меня большая честь быть вашим премьер-министром, это лучшая страна в мире", — подчеркнул Сунак.

Ожидается, что новым премьером может стать лидер лейбористов Кир Стармер.

Напомним, в Великобритании Лейбористская партия получила достаточно голосов на всеобщих выборах, чтобы занять большинство в парламенте. Лидер лейбористов Кир Стармер, скорее всего, станет премьер-министром и сформирует новое правительство.

Также недавно Британия анонсировала передачу финансовой помощи Украине на сумму 309 миллионов долларов. Деньги пойдут на восстановление энергетической сферы и гуманитарные нужды.

Великобритания выборы политики Риши Сунак отставка

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно